Nguy cơ lây lan viêm não Nhật Bản sau ca tử vong tại Thanh Hóa

Thứ Hai, 16:56, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay tại Thanh Hóa, ghi nhận 3 ca mắc và 1 ca tử vong do viêm não Nhật Bản. Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc chủ quan trong tiêm chủng và lơ là phòng chống muỗi đốt có thể khiến trẻ em phải đối mặt với những di chứng thần kinh nặng nề, thậm chí là tính mạng.

Ngày 7/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận một bệnh nhi chết do viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi 14 tuổi, trú tại phường Đông Sơn.

nguy co lay lan viem nao nhat ban sau ca tu vong tai thanh hoa hinh anh 1
Cơ quan y tế tiến hành điều tra dịch tễ (ảnh BTH)

Trước đó bệnh nhi này xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn, mệt mỏi, nói ngọng, rồi diễn tiến nhanh sang rối loạn ý thức, tăng trương lực cơ. Dù được các bác sĩ hồi sức, cấp cứu tích cực, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao, nhưng bệnh nhi đã tử vong. Được biết, bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, qua điều tra dịch tễ, khu vực sinh sống của bệnh nhi có nhiều nguy cơ như gần ao, ruộng, cống rãnh chứa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm, gần cơ sở giết mổ heo. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, CDC Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp dập dịch, phun hóa chất diệt muỗi bán kính 200m quanh nhà bệnh nhi và rà soát công tác tiêm chủng trên địa bàn. 

Về các giải pháp phòng chống dịch tại cơ sở, Bác sỹ Lê Ngọc Trung – Trưởng Trạm y tế Đông Tân (phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cho biết: "Trạm y tế sẽ tiếp tục rà soát tất cả các đối tượng trong địa bàn quản lý của phố Tân Dân, để động viên các cháu, đối với những cháu dưới 5 tuổi thì phải được tiêm phòng theo định kỳ hàng tháng, đầy đủ. Còn đối với những trẻ dưới 15 tuổi, thì khảo sát: đối với những trẻ chưa được tiêm thì phải được tiêm vaccine đầy đủ; còn lại trẻ trên 5 tuổi đến 15 tuổi, thì phải được tổ chức tiêm nhắc lại cho các cháu".

Theo Thạc sỹ - Bác sỹ Trịnh Văn Lực, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, bên cạnh việc rà soát tiêm chủng tại địa phương, công tác điều trị và nhận diện nguy cơ dịch tễ cũng được ngành y tế đặc biệt quan tâm. "Đây là loại bệnh rất nguy hiểm, nó để lại tỷ lệ tử vong và di chứng tương đối cao. Bệnh hay xảy ra mùa hè, đặc biệt là vùng trung du, miền núi, nơi có nhiều cây ăn quả, vì nơi đó là nơi có nhiều chim mang virus. Ổ chứa hay gặp nhất là ở chim, ở lợn và bệnh này lây qua muỗi đốt".

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Viêm não Nhật Bản (VNNB) với các ca mắc và tử vong ghi nhận gần đây, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa phát đi cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm mùa hè.  Chủ động biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, như tiêm chủng đầy đủ, phòng chống muỗi đốt và vệ sinh môi trường.

Thạc sỹ - Bác sỹ Trịnh Văn Lực cho rằng, để bảo vệ trẻ em trước căn bệnh nguy hiểm này, giải pháp căn cơ nhất vẫn là chủ động phòng ngừa: "Bệnh Viêm não Nhật Bản có vaccine phòng bệnh đặc hiệu. Vì vậy, để phòng tránh thì cách tốt nhất là tất cả các cháu trong độ tuổi đều phải được tiêm vaccine phòng bệnh Viêm não Nhật Bản. Thứ hai là phải phòng tránh muỗi đốt bằng các biện pháp: nằm màn, phun thuốc, diệt muỗi và đặc biệt cần chú ý vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy, để ngăn cản muỗi sinh sản, phát triển".

nguy co lay lan viem nao nhat ban sau ca tu vong tai thanh hoa hinh anh 2
Cơ quan chức năng tổ chức phun hóa chất diệt muỗi bán kính 200m quanh nhà bệnh nhi (ảnh BTH)

Từ đầu năm đến nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của tỉnh Thanh Hoá đã ghi nhận 3 trường hợp mắc Viêm não Nhật Bản, trong đó có một trường hợp tử vong. Cùng với các biện pháp phòng ngừa, ngành Y tế khuyến cáo khi phát hiện người thân có các triệu chứng như: sốt cao đột ngột; đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa; ở trẻ nhỏ có thể xuất hiện co giật, lờ đờ, hôn mê hoặc rối loạn ý thức, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Trần Sỹ Đức-CTV Thùy Dung/VOV1
Tin liên quan

Bệnh nhi 11 tuổi ở Đắk Lắk mắc bệnh viêm não Nhật Bản

VOV.VN - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản. Đây là trường hợp mắc viêm não Nhật Bản thứ 4 tính từ đầu năm 2024 đến nay.

Cẩn trọng biến chứng của viêm não Nhật Bản

VOV.VN - Vào mùa hè, bệnh viêm não Nhật Bản thường gia tăng mạnh trong cả nước, nhất là các tỉnh miền Bắc. Đây là bệnh truyền nhiễm lây truyền qua trung gian truyền bệnh là muỗi. Do vậy, tại các thời điểm trong năm có thời tiết thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển thì đó là mùa dịch viêm não Nhật Bản.

Đắk Lắk ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm 2024

VOV.VN - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản.

Đắk Lắk ghi nhận thêm 2 trường hợp bệnh nhi mắc bệnh viêm não Nhật Bản

VOV.VN - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trong tuần qua đã liên tiếp ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số người mắc bệnh lên 7 trường hợp trong năm nay.

