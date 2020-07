Nguy cơ tái nghèo tại Quảng Nam có chiều hướng tăng

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam sáng 14/7, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt đời sống kinh tế- xã hội của tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng qua giảm, chỉ bằng 88,49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đời sống nhân dân gặp khó khăn, nguy cơ tái nghèo có chiều hướng tăng. Nhiều đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng không thuộc diện hỗ trợ, lao động tự do và các doanh nghiệp chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho rằng, với đặc thù là nền kinh tế mở, nhiều sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nên đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng, tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của người dân tỉnh Quảng Nam. Một số bất lợi khác như nắng nóng, hạn hán kéo dài, dịch tả lợn châu Phi, hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh có nơi bị đình trệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ bằng 88,49% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguy cơ tái nghèo có chiều hướng tăng, trong khi đó việc triển khai nhân rộng mô hình giảm nghèo còn nhiều bất cập, lúng túng, hiệu quả thấp. Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có nơi chưa sát thực tế, nhiều đối tượng khó khăn nhưng không thuộc diện hỗ trợ, lao động tự do và các doanh nghiệp chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ.



Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ quyết định phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách để phù hợp khả năng thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm nay. Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nêu rõ, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22.



“Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các vị đại biểu HĐND tỉnh. Qua đó, giúp cấp ủy kiểm điểm, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó, xác định đúng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào sự thành công của đại hội và làm tiền đề cho việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới”, ông Cường nhấn mạnh./.