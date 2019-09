Nguyên nhân ban đầu vụ tàu hỏa tông nát xe tải ở Nghệ An

Vào lúc 7h40’ sáng nay (25/9), một vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Diễn Trường huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An làm 4 toa tàu trật khỏi đường ray, một ô tô tải biến dạng, lái xe phải vào viện cấp cứu.

Hiện tuyến Quốc lộ 1A đã thông xe nhưng tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua huyện Diễn Châu vẫn chưa thể lưu thông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào thời gian trên, xe ô tô tải BKS 37C - 242.31 lưu thông trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Diễn Trường để rẽ về xã Diễn Đoài; khi đang băng qua đường sắt thì bị tàu hàng chạy theo hướng Nam - Bắc lao tới tông phải.



Cú đâm mạnh khiến 4 toa tàu hàng bị lật và trật khỏi đường ray, trong đó 1 toa lật chắn ngang một phần Quốc lộ 1A, 2 toa lật xuống ruộng còn 1 toa nằm bên mép đường ray.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải bị biến dạng, tài xế xe tải bị thương nặng, mắc kẹt trong ca bin, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trung tá Võ Thế Quyền - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, nguyên nhân an đầu được xác định do lái xe thiếu quan sát khi đi qua đường ray. Hiện lực lượng chức năng đã giải tỏa toa tàu chắn ngang Quốc lộ 1 và đã thông đường, còn 1 toa tàu đang chắn ngang đường ray và đang tiếp tục được giải tỏa, phấn đấu đến trưa nay thì sẽ thông đường sắt Bắc Nam.

“Bây giờ đường sắt còn 1 toa xe hỏng trên đường ray nên phải cẩu ra khỏi vị trí đường ray và sửa chữa lại đường sắt thì sẽ lưu thông được trong sáng hôm nay và tàu mới có thể lưu thông được”, Thiếu tá Thế Quyền nói./.