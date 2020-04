Nhà 5 tầng bất ngờ nghiêng mạnh, nhiều hộ dân phải sơ tán

Một ngôi nhà 5 tầng (thuộc phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đang trong giai đoạn sửa chữa bất ngờ bị sụt lún mạnh, nghiêng hẳn ra đường khiến chủ hộ và một vài gia đình lân cận phải sơ tán ngay sau đó.

Ngôi nhà bất ngờ nghiêng hẳn ra đường, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Bảo vệ và người dân khu vực lô 26D, đường Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phát hiện nhiều thanh cốp pha đồng loạt gãy, cùng với những âm thanh lớn phát ra từ ngôi nhà số 23A, lô 26D đường Lê Hồng Phong. Đồng thời, ngôi nhà số 23A cao 5 tầng nằm ở góc phố bất ngờ nghiêng hẳn ra đường, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo người dân địa phương, ngôi nhà được xây dựng từ năm 2008. Thời gian gần đây, do ngôi nhà có hiện tượng nghiêng sang nhà bên cạnh (số 21A) nên chủ nhà đã thuê thợ sửa chữa. Trong quá trình xử lý, tốp thợ được yêu cầu đào một bên móng và vỉa hè phía bên kia và dùng cốp pha chống đỡ tường bên ngoài, nhằm lấy lại cân bằng cho ngôi nhà.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã thông báo cho chủ nhà và các hộ dân liền kề. Chính quyền phường Đông Khê đã sơ tán các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng; lắp đặt barie, phong tỏa cả 3 ngã rẽ đi qua ngôi nhà, ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm này.

Địa phương đã lập 3 chốt, ngăn không cho người vào khu vực này.

Ông Vũ Phi Tùng, Chủ tịch UBND phường Đông Khê cho biết, trước khi sửa chữa ngôi nhà, chủ nhà 23A không xin phép theo quy định; địa phương đã lập biên bản, yêu cầu chủ nhà dừng ngay việc sửa chữa: “Biện pháp bây giờ thì yêu cầu chủ nhà khẩn trương dừng các hoạt động ở đấy, thuê một đơn vị có đủ năng lực tư vấn biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn trong thời gian nhanh nhất, khẩn trương nhất. UBND phường tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và các công trình xung quanh, liền kề”./.