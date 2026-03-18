Nhận gần 1 tỷ đồng chuyển nhầm, người đàn ông Ninh Bình nhờ công an trả lại

Thứ Tư, 18:54, 18/03/2026
VOV.VN - Nhận được gần 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản nhưng không rõ nguồn gốc, một người đàn ông ở Gia Trấn (Ninh Bình) đã chủ động trình báo công an để tìm người trả lại. Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, số tiền đã được trao trả cho chủ tài khoản chuyển nhầm.

Ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, anh Bùi Hồng Sơn, trú tại xóm 3 Phương Đông, xã Gia Trấn bất ngờ nhận được 998 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng nhưng không rõ nguồn gốc. Nghi ngờ đây là số tiền người khác chuyển nhầm, anh Sơn đã chủ động đến Công an xã Gia Trấn trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho chủ sở hữu.

nhan gan 1 ty dong chuyen nham, nguoi dan ong ninh binh nho cong an tra lai hinh anh 1
Công an xã Gia Trấn (Ninh Bình) cùng gia đình anh Bùi Hồng Sơn trao trả gần 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Trấn đã phối hợp với Ngân hàng Techcombank chi nhánh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ người chuyển tiền. Qua xác minh, chủ tài khoản chuyển nhầm được xác định là anh Hà Hữu T. (sinh năm 1977, trú tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

Lực lượng công an đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục cần thiết để hoàn trả đầy đủ số tiền chuyển nhầm. Sau đó, số tiền gần 1 tỷ đồng đã được trao trả cho anh Hà Hữu T. theo đúng quy định.

Hành động trung thực của anh Bùi Hồng Sơn cùng sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của Công an xã Gia Trấn đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trên địa bàn.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Một người đàn ông ở Bắc Ninh trả lại 1,5 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm

VOV.VN - Anh Đinh Văn Hải ở xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động liên hệ với Công an xã Trung Kênh để trả lại số tiền 1,5 tỷ đồng cho hai người chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân của mình.

VOV.VN - Anh Đinh Văn Hải ở xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động liên hệ với Công an xã Trung Kênh để trả lại số tiền 1,5 tỷ đồng cho hai người chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân của mình.

Biểu dương công dân trả lại hơn 650 triệu đồng được chuyển khoản nhầm

VOV.VN - Công an xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng vừa khen ngợi anh Lê Trung Tuân vì đã trả hơn 650 triệu đồng nhận nhầm, thể hiện phẩm chất trung thực và tinh thần thượng tôn pháp luật.

VOV.VN - Công an xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng vừa khen ngợi anh Lê Trung Tuân vì đã trả hơn 650 triệu đồng nhận nhầm, thể hiện phẩm chất trung thực và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nhận 200 triệu chuyển khoản nhầm, nữ đại úy công an nhanh chóng tìm người trả lại

VOV.VN - Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên, cán bộ Công an xã Tân Kỳ (Thái Nguyên), bất ngờ nhận 200 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản nhưng đã nhanh chóng xác minh và trả lại toàn bộ số tiền cho người dân.

VOV.VN - Đại úy Hoàng Thị Anh Thuyên, cán bộ Công an xã Tân Kỳ (Thái Nguyên), bất ngờ nhận 200 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản nhưng đã nhanh chóng xác minh và trả lại toàn bộ số tiền cho người dân.

