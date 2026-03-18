Nhận gần 1 tỷ đồng chuyển nhầm, người đàn ông Ninh Bình nhờ công an trả lại

Ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, anh Bùi Hồng Sơn, trú tại xóm 3 Phương Đông, xã Gia Trấn bất ngờ nhận được 998 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng nhưng không rõ nguồn gốc. Nghi ngờ đây là số tiền người khác chuyển nhầm, anh Sơn đã chủ động đến Công an xã Gia Trấn trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho chủ sở hữu.

Công an xã Gia Trấn (Ninh Bình) cùng gia đình anh Bùi Hồng Sơn trao trả gần 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Trấn đã phối hợp với Ngân hàng Techcombank chi nhánh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ người chuyển tiền. Qua xác minh, chủ tài khoản chuyển nhầm được xác định là anh Hà Hữu T. (sinh năm 1977, trú tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

Lực lượng công an đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục cần thiết để hoàn trả đầy đủ số tiền chuyển nhầm. Sau đó, số tiền gần 1 tỷ đồng đã được trao trả cho anh Hà Hữu T. theo đúng quy định.

Hành động trung thực của anh Bùi Hồng Sơn cùng sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của Công an xã Gia Trấn đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trên địa bàn.