Nhiều ca liên quan đến bệnh nhân covid-19 có kết quả âm tính

Trung tâm y tế huyện Cái Bè, nơi tiếp nhận điều trị cách ly các ca nghi nhiễm Covid-19 (Ảnh: PV)

Chiều 1/8, bác sĩ Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, qua xét nghiệm ban đầu 3 ca nghi nhiễm covid-19 đi về từ vùng có dịch đều âm tính. Hiện nay, các ca bệnh đều được điều trị cách ly và dần ổn định sức khỏe.



Ngày 27/7, Phòng khám đa khoa An Thái Trung, huyện Cái Bè (Tiền Giang) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị M (46 tuổi), ngụ xã An Hữu (huyện Cái Bè) đến điều trị với các triệu chứng: sốt ho, đau họng. Ngày hôm sau, bệnh nhân này đến tái khám với triệu chứng: ho, đau họng, khó thở. Đến ngày 31/7, bệnh nhân bệnh nặng hơn được đưa vào điều trị cách ly tại Trung tâm y tế huyện Cái Bè với thân nhiệt trên 38 độ C.

Kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính với covid-19. Được biết, bệnh nhân Nguyễn Thị M làm nghề buôn bán là một trong 17 người đã đi du lịch từ Đà Nẵng về đến nhà vào ngày 22/7. Điều đáng nói, bệnh nhân M đến ngày 31/7, khi bệnh phát nặng mới khai báo đã đi về từ vùng có dịch. Riêng 16 người cùng đoàn đi du lịch với bệnh nhân đang được cách ly tại nhà, sức khỏe ổn định.



Ca bệnh thứ 2 là Đoàn Thị Minh A (28 tuổi), ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Ngày 27/7, sau khi đi mua sắm hàng hóa tại Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh về thì bị sốt 40 độ C, đau họng… đến khám bệnh tại trung tâm y tế huyện Châu Thành và được điều trị cách ly tại đây. Qua xét nghiệm ban đầu, bệnh nhân âm tính với covid-19.



Bệnh nhân thứ 3 là Đoàn Thị Vân N (23 tuổi), ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành ở cùng nhà với bệnh nhân Đoàn Thị Minh A cũng có triệu chứng sốt 37 độ C, đau họng, đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành khám và được điều cách ly tại đây. Qua xét nghiệm cũng có kết quả âm tính với covid-19. Các ca bệnh trên đang được theo dõi điều trị cách ly; tích cực làm vệ sinh, phun hóa chất tại khu vực điều trị, nhà ở theo dõi sức khỏe của những người đã tiếp xúc.



Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện đang cách ly hơn 780 trường hợp; trong đó có 240 người vừa về từ Singapore, cách ly tại khu cách ly tập trung và hơn 540 người về từ vùng có dịch covid-19 cách ly tại nhà. Đến thời điểm này, sức khỏe các trường hợp cách ly ổn định, chưa có biểu hiện bất thường. (Nhật Trường)



23/23 nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp xúc bệnh nhân 517 đều âm tính

Liên quan đến bệnh nhân 517 nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy, chiều nay (1/8), bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện cho biết đã thực hiện kiểm tra và rà soát lại ngay quá trình tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện, khoanh vùng những nhân viên y tế đã có tiếp xúc với ca bệnh này.Đến nay 23/23 nhân viên tiếp xúc đều có kết quả xét nghiệm âm tính với covid-19.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân 517, sinh năm 1965 ngụ phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi khám BHYT theo giấy chuyển tuyến từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán: viêm mô tế bào bàn tay phải, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận, hội chứng thận hư.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, bệnh viện đã khẩn trương khoanh vùng bệnh nhân đi qua và lập ngay danh sách nhân viên y tế có khả năng tiếp xúc với trường hợp này. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly đối với các nhân viên y tế có khả năng tiếp xúc gần với bệnh nhân, tiến hành phun khử khuẩn khu vực nhận bệnh, phòng khám chuyên Khoa Nội Thận và Phòng lấy mẫu xét nghiệm số 20. Đồng thời cung cấp nước súc miệng, khẩu trang N95 cho tất cả nhân viên y tế có khả năng tiếp xúc gần với bệnh nhân.



Sau khi phối hợp với HCDC trích xuất hệ thống camera, bệnh viện tiếp tục phát hiện thêm một số nhân viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân, là nhân viên khoa Cấp cứu, Thang máy, Công tác xã hội. Ngoài ra, do bệnh nhân di chuyển bằng thang máy nên có một số nhân viên bệnh viện đi cùng, là nhân viên phục vụ Khoa Khám bệnh, bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh.



Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy đã và đang thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho các nhân viên y tế tại các khoa, phòng liên quan có tiếp xúc với bệnh nhân. Đến 10 giờ sáng ngày 1/8, bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm Covid của 23/23 nhân viên y tế có tiếp xúc gần với bệnh nhân, tất cả đều cho kết quả âm tính. (Kim Dung)



Bình Định 91 mẫu bệnh phẩm âm tính Covid-19

Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, 91 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm trong ngày hôm qua (31/7) đều cho kết quả âm tính với vi rút Sars-Cov-2. Các mẫu này được gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm khẳng định cũng có kết quả âm tính. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Bình Định chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19.

Đo thân nhiệt đối với người ra vào bệnh viện.





Tính đến chiều qua, tỉnh Bình Định có 50 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly điều trị tại bệnh viện, 68 trường hợp cách ly tập trung và gần 1.600 người cách ly tại nhà theo quy định. Địa phương đang tăng cường rà soát, lập danh sách quản lý, thực hiện cách ly những trường hợp nguy cơ từ các vùng dịch như thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trở về Bình Định từ ngày 1/7 đến 28/7 để có biện pháp giám sát cách ly theo đúng quy định.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết: “Đối với công tác xét nghiệm thì chúng tôi đã thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế, cũng đã chủ động rà soát các đối tượng đi từ vùng dịch về. Trên cơ sở đó soát xét các trường hợp có nguy cơ để tiến hành xét nghiệm để có thể chẩn đoán được trường hợp bệnh sớm nhất”. (Thành Long)./.