Nhiều chuyến bay bị chậm bất thường, Cục hàng không chỉ đạo kiểm tra

Trước thông tin nhiều chuyến bay xuất phát từ Nội Bài, Tân Sơn Nhất đã bị chậm giờ khởi hành hoặc phải bay chờ hạ cánh. Việc này tăng bất thường so với trước đó. Thông tin về sự việc trên, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường cho biết, đã nhận được thông tin này và đang chỉ đạo kiểm tra.



“Trong ngày hôm qua, chúng tôi đã nắm được thông tin về tình trạng này và đang yêu cầu các bên liên quan rà soát lại cụ thể, làm rõ nguyên nhân từ đó đưa ra biện pháp khắc phục”, ông Cường cho hay.

Phía Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Giám đốc Nguyễn Đức Hùng cho biết sau khi dự án nâng cấp sửa chữa đường băng, đường lăn tại Nội Bài được khởi công, do chỉ còn một đường băng, năng lực khai thác của Cảng bị giảm rõ rệt.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động bay trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác, tần suất chuyến bay trong một giờ sẽ giảm do máy bay chỉ cất và hạ cánh trên cùng đường băng, thay vì trên hai đường băng như trước.

“Hiện tại, Cục Hàng không Việt Nam đang cấp phép cho cảng khai thác tối đa 27 chuyến/giờ, đã giảm rất nhiều so với thời điểm chưa đóng 1 đường băng để sửa chữa (34 chuyến/giờ). Nhiều chuyến bay trong khung giờ cao điểm (6h - 8h sáng, 12-14h chiều; 16 -18h tối) sẽ được giãn vào các giờ thấp điểm”, ông Hùng nói.

Cục HKVN đang yêu cầu các bên liên quan rà soát lại cụ thể, làm rõ nguyên nhân nhiều chuyến bay bị chậm, từ đó đưa ra biện pháp khắc phục.

Theo Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, hiện Cục Hàng không Việt Nam đang nghiên cứu, xem xét tiếp tục giãn chuyến bay trong giờ cao điểm, tránh việc sắp xếp nhiều chuyến bay vào cùng một khung giờ.

Còn theo ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc: Sau khi đóng cửa một đường băng để nâng cấp, chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng là điều khó tránh.

“Mặc dù vậy, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Bắc đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan, mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác. Kế đó, chúng tôi sẽ phối hợp với các bên, điều phối, sắp xếp để làm sao ảnh hưởng ít nhất có thể đến chất lượng dịch vụ, cụ thể ở đây là giảm chậm huỷ chuyến, hạn chế bay chờ”, ông Phương nói.

Nghiêm cấm các hãng bay dồn, hủy chuyến bay

Việc luân phiên đóng cửa đường cất hạ cánh để nâng cấp, cải tạo đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất làm ảnh hưởng tới việc đi lại cũng như tạo nên sự phiền toái nhất định đối với hành khách, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các hãng hàng không phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời tới hành khách.

Ngoài ra, các hãng hàng không không được hủy chuyến, dồn chuyến, thay đổi giờ bay vì lý do chủ quan, đảm bảo mọi quyền lợi của hành khách theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thư gửi tới hành khách tham gia vận chuyển bằng đường hàng không vào chiều ngày 7/7, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã bày tỏ sự cảm ơn tới hành khách đã luôn ủng hộ, tin tưởng và sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không trong nước thời gian qua; giúp các hãng hàng không duy trì hoạt động kinh doanh, bước đầu vượt qua khó khăn bởi sự tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19; tạo động lực cho các hãng hàng không nói riêng và toàn ngành hàng không Việt Nam nói chung trong nỗ lực khôi phục thị trường cũng như khôi phục đà phát triển trong thời gian tới.



Theo Bộ trưởng, hiện nay, do phải khai thác vượt tần suất thiết kế nên hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn của 2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã bị xuống cấp và ngày càng nghiêm trọng dẫn đến có thể phải dừng khai thác hoạt động bay; điều đó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đi lại của nhân dân và ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, đối ngoại cũng như gây mất an toàn, an ninh hoạt động hàng không tại 2 Cảng hàng không.

Người đứng đầu ngành giao thông thừa nhận, việc luân phiên đóng cửa đường cất hạ cánh để nâng cấp, cải tạo cho đến khi hoàn thành toàn bộ các dự án trước Tết Nguyên đán năm 2022 sẽ ảnh hưởng đến năng lực khai thác, kế hoạch khai thác của các hãng hàng không cũng như của các Cảng hàng không liên quan, dẫn đến ảnh hưởng kế hoạch đi lại, cũng như tạo nên sự phiền toái nhất định đối với khách.

“Bộ GTVT và các hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm của hành khách”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giãi bày.

Khuyến cáo khách đến trước giờ bay ít nhất 2 tiếng

Trong ngày 7/7, Vietnam Airlines đã phát đi thông cáo cho biết: Do nhu cầu đi lại tăng cao trong giai đoạn cao điểm Hè 2020, tình trạng hành khách phải xếp hàng dài chờ đợi tại khu vực làm thủ tục chuyến bay, kiểm tra an ninh ở các sân bay có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến việc lên tàu bay đúng giờ của hành khách cũng như lịch khai thác chuyến bay của hãng.

Hãng này cũng cho hay: Từ ngày 1/7, Cục Hàng không Việt Nam triển khai phương án đóng một đường băng để phục vụ công tác sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất nên nhiều chuyến bay của hãng đã bị ảnh hưởng như chậm giờ khởi hành hoặc phải bay chờ hạ cánh, dẫn đến tác động chậm chuyến dây chuyền ở các sân bay khác.

Để đảm bảo kế hoạch và sự thuận lợi đi lại, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) khuyến cáo hành khách đi tàu bay cần theo dõi chặt chẽ thông tin từ các hãng hàng không, chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2 tiếng để hoàn thành thủ tục hàng không./.