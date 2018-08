Nhiều công an viên ở Đắk Lắk xin nghỉ việc

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, việc công an viên các xã trong tỉnh xin nghỉ việc rộ lên từ đầu năm nay. Tính trong 7 tháng, có hơn 100 trường hợp. Hầu hết các trường hợp nghỉ việc nêu lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ cấp quá thấp nên không đủ sống.

Cụ thể, vị trí phó trưởng công an xã hiện được chi trả 2.170.000đ/tháng; mỗi công an viên được 700.000/tháng. Đáng nói là nhiều địa phương trong tỉnh, từ đầu năm đến nay vẫn chưa có nguồn kinh phí để trả lương công an xã.

Một buổi giao ban của lực lượng công an xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk. Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng, tỉnh cần sớm bố trí ngân sách, giải quyết vấn đề phụ cấp để lực lượng công an xã yên tâm công tác.

“Để đảm bảo hoạt động của công an xã, công an viên ở cơ sở, chúng tôi đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết cho xây dựng đề án mới bổ sung, đảm bảo được kinh phí để chi trả phụ cấp cho công an viên ở cơ sở, đảm bảo mức sống tối thiểu cho anh em làm việc. Bên cạnh đó, tiếp tục trang bị những công cụ thật sự cần thiết để lực lượng công an xã, công an viên có điều kiện hoạt động”- Đại tá Đoàn Quốc Thư cho biết./.

