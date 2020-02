Nhiều diện tích rừng An Giang đang ở mức báo động cháy cấp 5

Do đó, công tác phòng chống cháy rừng đang được các cấp chính quyền tỉnh An Giang tập trung thực hiện với nhiều giải pháp.

Thời điểm này, nhiều cánh rừng tại khu vực Bẩy Núi như: núi Phú Cường, cụm núi Đất, khu vực núi Nhọn thuộc huyện Tịnh Biên; khu vực Núi Sam, TP Châu Đốc; núi Giài, Núi Tượng, Núi Cô Tô, Núi Nam Quy…và một số diện tích rừng tràm vùng đồng bằng trên địa bàn tỉnh An Giang đã qua nhiều ngày nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và các sở ngành kiểm tra rừng tại khu vực Bẩy Núi.

Ông Hồ Văn Minh, Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng số 3, thuộc ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên cho biết, tổ của ông có 9 người, bảo vệ khoảng 200 ha; thời điểm này, ông và các thành viên của tổ luôn có ý thức cảnh giác cao trong việc phòng chống cháy rừng; hàng ngày, tổ chia thành 3 nhóm, thường xuyên tuần tra các khu vực.

Ông Hồ Văn Minh cho biết: “Chúng tôi chia nhóm đi tuần, 3 người một đội, đi tuần từ đây xuống dưới rồi lại trở về. Đeo bình nước đi vừa phòng chống cháy, vừa phòng chống người ta chặt củi. Về công tác phòng cháy chúng tôi có các bình nước, bồn nước đầy đủ, và chứa đầy nước để sẵn sàng phòng chống cháy”.



Ông Lý Vĩnh Định, Hạt trưởng hạt kiểm lâm liên huyện Tri Tôn-Thoại Sơn cho biết, Hạt quản lý địa bàn rộng, với tổng diện tích rừng hơn 5.500 ha, trong đó diện tích rừng khu vực núi là gần 3.800 ha, rừng thuộc đồng bằng hơn 1.800 ha. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thực hiện chỉ đạo của Chi cục kiểm lâm, Hạt đã triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy đối với các điểm có nguy cơ cháy cao; duy trì chế độ trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người vào rừng khu vực có nguy cơ cháy cao.

Nhiều diện tích rừng ở An Giang đang ở mức báo động cháy cấp 5.

Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp gần 17.000 ha, gồm vùng đồi núi và đồng bằng. Trong đó, vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cấp 5 là hơn 7.000 ha, tập trung ở các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn… Hiện nay nhiệt độ luôn ở mức cao, cao hơn khoảng 1oC so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là thời điểm khoảng 13h, nắng nóng gay gắt, các vật liệu cháy dưới tán rừng đã khô, độ ẩm rất thấp, lượng nước dưới các kênh đang dần khô kiệt, nên rất dễ bắt lửa.



Chi cục kiểm Lâm tỉnh An Giang đã nâng mức báo động cháy rừng lên cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm), đồng thời xây dựng các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy để ứng trực 24/24; triển khai hàng chục phương án PCCCR từ cấp huyện đến cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ. Chi cục đã trang bị 4 xe tải phục vụ vận chuyển lực lượng khi có sự cố, gần 70 xuồng và vỏ lãi, hơn 130 máy chữa cháy cải tiến, gần 12.000 các dụng cụ như: thùng chứa nước, bình xịt, can đựng nước, bàn đập lửa.

Ứng dụng công nghệ trong việc kiểm tra rừng.



Ông Trương Minh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, diện tích rừng của tỉnh An Giang chủ yếu tập trung ở khu vực Bẩy Núi, đây lại là nơi có nhiều chùa chiền và cơ sở thờ tự, nên nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Do đó, công tác tuyên truyền để du khách cũng như người dân hiểu và tích cực tham gia trong công tác phòng chống cháy rừng là hết sức quan trọng.

Ông Hùng cho biết: "Đối với công tác phòng cháy chữa cháy thì việc tuyên truyền rất là quan trọng, vì vậy phải phối hợp với đài truyền thanh của huyện, xã tuyên truyền phổ biến cho người dân và khách hành hương việc phòng cháy chữa cháy đúng cách. Đặc biệt là có lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và chủ rừng túc trực tại các chùa chiền, nơi khách hành hương tập trung cao, để thường xuyên nhắc nhở du khách cẩn trọng trong việc sử dụng lửa để đốt nhang, đốt vàng mã; đối với các hộ dân sống ven rừng cũng thường xuyên nhắc nhở khi sử dụng lửa".



Hiện đang vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, nhiệt độ đang ngày một tăng cao, độ ẩm thấp, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Để đảm bảo công tác phòng chống cháy rừng, ngoài việc nỗ lực của các lực lượng chức năng, thì đòi hỏi ý thức của người dân mới có thể hạn chế được nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô này./.