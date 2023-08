Nhiều giáo viên mầm non phải bỏ nghề khi ngày làm 12 tiếng lương vẫn thấp

Sáng nay (15/8), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn gặp gỡ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Giáo viên mầm non mỗi ngày làm 10-12 giờ nhưng lương vẫn thấp

Trao đổi với Bộ trưởng, cô giáo Lê Thị Tuyết Hường, Trường Mầm non xã Thanh Nưa (Điện Biên) cho biết, có nhiều năm gắn bó với giáo dục mầm non, trải qua nhiều môi trường làm việc khác nhau, cô Hường nhận thấy những thay đổi cũng như chứng kiến sự phát triển vượt bậc của giáo dục mầm non trong những năm qua, tuy nhiên, vẫn còn những điều mà giáo viên mầm non thấy băn khoăn, trăn trở và mong muốn được Bộ trưởng quan tâm, tháo gỡ.

Toàn cảnh chương trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn gặp gỡ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên

"Theo quy định thời gian làm việc của giáo viên mầm non là 8 giờ/ngày, nhưng trên thực tế giáo viên thường làm việc ở trường từ 10 - 11 giờ/ngày, từ sáng sớm đến chiều muộn nên chúng tôi không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Đó là về thời gian, còn về công việc thì do thiếu giáo viên nên có những lớp, một cô giáo đang phải một mình nuôi dạy hơn 30 trẻ.

Không thể kể hết những nhọc nhằn của giáo viên mầm non ra đây nhưng tin chắc rằng, nếu ai đó chỉ cần có 1 ngày trải nghiệm làm giáo viên mầm non tại vùng sâu, vùng xa thì chắc chắn sẽ có sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với những vất vả.

Tuy chế độ tiền lương của giáo viên mầm non đã được quan tâm nhưng vẫn còn ở mức thấp (như đối với giáo viên mới ra trường chỉ ở mức dưới 5 triệu đồng/tháng), chưa tương xứng với thời gian và công sức mà chúng tôi đang làm, cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của cuộc sống", cô Hường nói.

Bên cạnh đó, cô Hường cũng chia sẻ, ở các trường mầm non thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường lẻ thường rất xa, có những nơi lên đến gần 50km, giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, đến nay, giáo viên dạy ở điểm các trường lẻ chưa có chế độ hỗ trợ đi lại khi về trung tâm trường để tham gia các cuộc họp và sinh hoạt chuyên môn hàng tháng.

Tiếp đó, điều kiện sinh hoạt và làm việc của giáo viên mầm non còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các điểm trường lẻ vùng khó như thiếu nhà công vụ, thiếu nước sạch, chưa có điện trong khi giáo viên phải ăn ở, ngủ nghỉ tại điểm trường cả tuần, thậm chí là cả tháng. Bên cạnh đó điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ còn thiếu thốn nên giáo viên phải thường xuyên tự làm cũng như huy động cha mẹ của trẻ cùng làm.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, Cô Lý Thị Trinh Nguyên, giáo viên Trường Mẫu giáo Hoạ Mi, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đồng quan điểm cho rằng, chế độ lương và phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non vẫn còn thấp so với các ngành nghề khác.

Cụ thể, theo cô Nguyên, dù có quy định 40 giờ/tuần nhưng thực tế giáo viên mầm non làm việc gần như gấp đôi, sáng 6h30 có mặt đến 17h hoặc thậm chí 18h chiều, khi phụ huynh đón trẻ xong mới xem như kết thúc ngày làm việc, buổi trưa còn phải trông trẻ ăn, chăm trẻ ngủ, làm đồ dùng dạy học.

Trung bình mỗi ngày giáo viên mầm non làm việc từ 10 đến 12 giờ. Khi về đến nhà các cô gần khó mà tròn trách nhiệm chăm lo đầy đủ cho gia đình.

"Công việc của giáo viên mầm non mang tính chất rất đặc thù, vừa nuôi vừa dạy, đảm bảo tất cả các trẻ đều phải phát triển, phải tập trung chú ý, chăm sóc từng cháu, rất áp lực. Giáo viên mầm non cũng là người phải xử lý trực tiếp những tình huống hay gặp của trẻ nhỏ như quấy phá, lười ăn, những dấu hiệu của bệnh tự kỷ ... Gần như là một chuyên gia về dinh dưỡng, chuyên gia về can thiệp sớm, chuyên gia về tư vấn tâm lý, ...đóng rất nhiều vai.

Ngoài ra, vị trí việc làm của giáo viên mầm non cũng gặp nhiều nguy cơ và rủi ro. Làm việc trong môi trường có nhiều trẻ nhỏ, giáo viên phải chấp nhận việc mình thường xuyên mắc bệnh như cảm sốt và có thể lây truyền cho người thân trong gia đình. Đồng thời, cũng có trường hợp phụ huynh nóng tính có thể có những hành động xúc phạm thể chất và tinh thần đối với giáo vên mầm non", cô Nguyên chia sẻ.

Trao đổi với Bộ trưởng, cô Nguyên nhấn mạnh, giáo viên mầm non rất vất vả, nhiều áp lực nhưng với mức ưu đãi 35% theo nghề như hiện nay rất thấp so với công sức các cô bỏ ra, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, nên vừa qua có rất nhiều giáo viên mầm non không bám trụ được với nghề, bỏ việc hoặc chuyển sang ngành nghề khác.

Giáo viên này kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tiếp tục quan tâm, tham mưu Chính phủ sớm tăng mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 70% giống như các trường chuyên biệt để thu hút được đội ngũ tham gia giáo viên mầm non và giúp các cô an tâm công tác.

Cô giáo Dương Thị Thanh Hồng, giáo viên lớp 5 tuổi, trường mầm non 1, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cũng cho biết, về vấn đề bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với giáo viên mầm non, theo như quy định sau khi chuyển lương mới thì hệ số của giáo viên mầm non hạng 2 chỉ bằng hệ số lương của giáo viên tiểu học hạng 3.

"Bản thân tôi là một ví dụ, hiện lương tôi là bậc 5 nhưng hệ số lương của tôi là 3,65, còn lương bậc 5 của giáo viên tiểu học hạng 2 lại có hệ số là 5,36. Như vậy bậc lương giữa 2 cấp học quá chênh lệch. Trong khi mỗi bậc học đều có những vai trò, khó khăn riêng.

Chúng tôi cũng được đào tạo bài bản, trình độ cao đẳng, đại học. Công việc đặc thù riêng, vất vả trông trưa, ngoài giờ; luôn phải đối mặt với rủi ro về đảm bảo an toàn cho các cháu. Kính mong Bộ trưởng quan tâm về việc xếp hạng cũng như chính sách tiền lương giáo viên mầm non được xếp tương quan với giáo viên các cấp học khác", cô Hồng đề đạt.

Kiến nghị không tăng tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non

Cô Lê Thị Tuyết Hường cũng băn khoăn, hiện nay quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non đang giống như các ngành nghề khác trong điều kiện lao động bình thường. Tuy nhiên, đặc thù tính chất công việc của giáo viên mầm non khá nặng nhọc nên chúng tôi thấy độ tuổi nghỉ hưu quy định trên 55 tuổi như hiện nay là chưa thực sự phù hợp.

Đồng quan điểm, cô Dương Thị Thanh Hồng cũng mong muốn được giữ nguyên tuổi nghỉ hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi), nhất là giáo viên mầm non. Đề nghị Bộ tham mưu Chính phủ có chính sách này hỗ trợ cho đội ngũ nhà giáo được nghỉ hưu nhưng không bị thiệt so với chính sách chung.