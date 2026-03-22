Nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về nhân dân vùng biên giới biển ở Cần Thơ

Chủ Nhật, 18:11, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ tổ chức Chương trình kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên hai đơn vị, đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực hướng về Nhân dân khu vực biên giới biển xã Trần Đề.

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ hai đơn vị. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ gia đình chính sách; trao 5 cặp dê giống, tổng trị giá 32,5 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố để quản lý, chăm sóc và hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

nhieu hoat dong an sinh xa hoi huong ve nhan dan vung bien gioi bien o can tho hinh anh 1
Tặng quà cho các hộ gia đình chính sách

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ và Đoàn phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn xã Trần Đề.

Bà Nguyễn Thị Diện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trần Đề, cho biết: Xã Trần Đề sau sáp nhập có 13 ấp, trong đó có 03 ấp thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc trên địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hưởng ứng Tháng Thanh niên và Tháng Ba biên giới năm 2026 với nhiều nội dung đa dạng đã mang lại ý nghĩa thiết thực cho địa phương.

nhieu hoat dong an sinh xa hoi huong ve nhan dan vung bien gioi bien o can tho hinh anh 2
Khám sức khỏe cho người dân khu vực biên giới biển xã Trần Đề

"Thông qua các hoạt động chăm lo, các chính sách như thăm, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó… đây là những hoạt động thiết thực, mang lại nhiều ý nghĩa, góp phần cùng địa phương chăm lo cho hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", bà Nguyễn Thị Diện chia sẻ.

Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của các đơn vị; góp phần hỗ trợ kịp thời nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

nhieu hoat dong an sinh xa hoi huong ve nhan dan vung bien gioi bien o can tho hinh anh 3
Các hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của các đơn vị đến người dân vùng biên giới biển

Song song với các hoạt động an sinh xã hội, chương trình còn tổ chức ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Trần Đề, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Các hoạt động giao lưu pickleball, trò chơi dân gian, thi hát karaoke cũng được tổ chức sôi nổi, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ đã ký kết nghĩa. Nội dung ký kết tập trung vào việc tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và công tác an sinh xã hội trong thời gian tới.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Tag: an sinh xã hội khám bệnh miễn phí tặng quà hộ nghèo Trần Đề Cần Thơ Bộ đội Biên phòng học bổng học sinh nghèo Tháng Ba biên giới hỗ trợ sinh kế bảo vệ môi trường biển
Gần 1000 người dân Khánh Hòa được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí

300 trẻ em ở tỉnh Sơn La được khám sàng lọc các bệnh lý tim mạch miễn phí

Vĩnh Long khám bệnh phát thuốc miễn phí cho đồng bào Khmer

