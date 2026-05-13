Nhiều nơi ở Hà Nội chủ động lắp camera hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự đô thị

Camera “quét” vi phạm 24/24

Theo Công an TP Hà Nội, cùng với hệ thống camera AI, camera an ninh và giám sát giao thông đang được triển khai rộng khắp, nhiều phường, xã trên địa bàn Thủ đô đã chủ động đầu tư thêm hệ thống camera chuyên phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị. Đây được xem là giải pháp công nghệ mang lại hiệu quả rõ rệt trong bối cảnh nhiều tuyến phố thường xuyên tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện sai quy định, bán hàng rong và tập kết hàng hóa gây cản trở giao thông.

Ghi nhận tại phường Tây Hồ, hệ thống camera được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trọng điểm, khu vực có mật độ người và phương tiện đông đúc, đồng thời là các “điểm nóng” thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự đô thị. Hình ảnh từ camera được truyền trực tiếp về lực lượng chức năng để theo dõi liên tục, giúp việc phát hiện và xử lý vi phạm diễn ra nhanh chóng mà không cần duy trì lực lượng trực chốt dày đặc như trước đây.

Cán bộ ở Trung tâm giám sát thông báo ngay cho Tổ Cảnh sát trật tự ngoài hiện trường nếu phát hiện vi phạm (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo đại diện Công an phường Tây Hồ, nhiều trường hợp vi phạm bị phát hiện gần như ngay lập tức thông qua hệ thống giám sát. Đối với các trường hợp cố tình tái phạm hoặc né tránh lực lượng chức năng, cơ quan chức năng sẽ trích xuất hình ảnh để thực hiện “phạt nguội”, đảm bảo tính khách quan và minh bạch.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Công an phường Tây Hồ đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 820 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; dừng đỗ xe không đúng nơi quy định; tập kết vật dụng gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận, sau khi hệ thống camera giám sát được đưa vào hoạt động, nhiều tuyến phố tại Tây Hồ đã có thay đổi rõ rệt. Các khu vực từng thường xuyên bị hàng quán lấn chiếm nay trở nên thông thoáng hơn. Vạch kẻ khu vực để xe, khu vực kinh doanh được bố trí rõ ràng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Không chỉ giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, camera giám sát còn tạo ra sự thay đổi về ý thức của người dân và các hộ kinh doanh. Nhiều trường hợp sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở đã chủ động sắp xếp lại hàng quán, không tái lấn chiếm vỉa hè. Người dân cũng dần hình thành thói quen để xe đúng nơi quy định, không bày bán hàng hóa chắn lối đi chung.

Cán bộ Công an phường Tây Hồ “soi” vi phạm trật tự đô thị qua hệ thống camera (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo Công an phường Tây Hồ, bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công tác tuyên truyền, vận động luôn được xác định là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp với tổ dân phố, các đoàn thể địa phương tuyên truyền quy định về quản lý trật tự đô thị, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Những trường hợp cố tình tái phạm nhiều lần sẽ bị xử lý nghiêm để tăng tính răn đe.

Thanh Xuân lập trung tâm giám sát với 33 hệ thống camera

Không chỉ Tây Hồ, nhiều địa bàn khác tại Hà Nội cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Ông Nguyễn Duy Lâm - Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, ngoài việc tăng cường tuyên truyền và thường xuyên ra quân xử lý vi phạm, địa phương đã thiết lập trung tâm chỉ huy giám sát với 33 hệ thống camera tại các điểm nóng về trật tự đô thị.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng phường Thanh Xuân

Thông qua hệ thống này, lực lượng chức năng có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình, xử lý vi phạm và tham mưu điều chỉnh phương án quản lý phù hợp với thực tế địa bàn.

Riêng trong tháng 4, Công an phường Thanh Xuân đã xử phạt 194 trường hợp với tổng số tiền 93.275.000 đồng, 39 trường hợp sử dụng trái phép hè phố để bày, bán hàng hóa với số tiền 97.500.000 đồng; 44 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền 29.200.000 đồng

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian tới, hệ thống camera giám sát phục vụ quản lý đô thị sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị thông minh của Thủ đô.

Những “mắt thần” công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn đang tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hướng tới hình ảnh Hà Nội “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.