Nhiều ô tô vỡ kính khi chạy trên cao tốc qua Quảng Trị, nghi bị ném đá

Chủ Nhật, 08:24, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang xác minh, làm rõ việc nhiều ô tô bị hư hại nghi do bị ném đá khi đi qua cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 4 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an), cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, xử lý việc nhiều ô tô vỡ kính khi chạy trên cao tốc qua Quảng Trị, nghi bị ném đá.

nhieu o to vo kinh khi chay tren cao toc qua quang tri, nghi bi nem da hinh anh 1
Các phương tiện bị vỡ, thủng kính nghi do bị ném đá khi di chuyển trên tuyến cao tốc qua Quảng Trị. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều xe tải, ô tô đầu kéo lưu thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng (đoạn qua Quảng Trị) bị vỡ kính, thậm chí một số phương tiện bị thủng kính lái.

Theo nội dung phản ánh trong clip, các tài xế cho biết sự việc xảy ra tại Km620, khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc thì nghi bị ném đá khiến kính bị vỡ.

Theo thông tin ban đầu, số lượng xe bị vỡ kính ban đầu khoảng 7-10 phương tiện.

Hiện, nguyên nhân cụ thể đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để có hướng xử lý.

Cuối tháng 12/2025, trên tuyến cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ (đoạn thuộc xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ) cũng xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập ném đá vào ô tô đang lưu thông.

Hành vi nguy hiểm này đã làm hư hỏng nhiều phương tiện và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của tài xế cùng hành khách qua lại trên tuyến đường này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Vĩnh Trinh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau đó, lực lượng chức năng xác định được nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên. Nhóm này có độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi.

Để phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, Công an TP Cần Thơ thông báo các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến nhóm đối tượng nêu trên, sớm liên hệ với cơ quan công an để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bảo Thiên/VTC News
Tag: CSGT cao tốc Quảng Trị ném đá ô tô vỡ kính xe cao tốc Vũng Áng Bùng tài xế nguy hiểm điều tra công an phá hoại giao thông thanh thiếu niên ném đá an toàn đường bộ
Triệu tập nhóm học sinh ném đá vỡ kính chắn gió tàu hỏa ở Quảng Ngãi
Triệu tập nhóm học sinh ném đá vỡ kính chắn gió tàu hỏa ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Hôm nay (17/3), tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với nhóm học sinh ném đá làm vỡ kính chắn gió tàu SE1 ngày 16/3.

Chặn đầu xe buýt, ném đá vào tài xế khi xe đang lưu thông ở Khánh Hòa
Chặn đầu xe buýt, ném đá vào tài xế khi xe đang lưu thông ở Khánh Hòa

VOV.VN - Xe buýt đang lưu thông trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thì bị nhóm đối tượng chặn đầu, ném đá, hành hung lái xe.

Triệu tập người đàn ông ném đá, đe dọa tài xế xe tải ở TPHCM
Triệu tập người đàn ông ném đá, đe dọa tài xế xe tải ở TPHCM

VOV.VN - Cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông có hành vi chặn xe tải rồi ném đá, đe dọa tài xế trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM) để lập hồ sơ, làm rõ vụ việc.

