Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 4 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an), cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, xử lý việc nhiều ô tô vỡ kính khi chạy trên cao tốc qua Quảng Trị, nghi bị ném đá.

Các phương tiện bị vỡ, thủng kính nghi do bị ném đá khi di chuyển trên tuyến cao tốc qua Quảng Trị. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều xe tải, ô tô đầu kéo lưu thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng (đoạn qua Quảng Trị) bị vỡ kính, thậm chí một số phương tiện bị thủng kính lái.

Theo nội dung phản ánh trong clip, các tài xế cho biết sự việc xảy ra tại Km620, khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc thì nghi bị ném đá khiến kính bị vỡ.

Theo thông tin ban đầu, số lượng xe bị vỡ kính ban đầu khoảng 7-10 phương tiện.

Hiện, nguyên nhân cụ thể đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để có hướng xử lý.

Cuối tháng 12/2025, trên tuyến cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ (đoạn thuộc xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ) cũng xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập ném đá vào ô tô đang lưu thông.

Hành vi nguy hiểm này đã làm hư hỏng nhiều phương tiện và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của tài xế cùng hành khách qua lại trên tuyến đường này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Vĩnh Trinh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau đó, lực lượng chức năng xác định được nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên. Nhóm này có độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi.

Để phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, Công an TP Cần Thơ thông báo các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến nhóm đối tượng nêu trên, sớm liên hệ với cơ quan công an để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.