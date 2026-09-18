Nhiều trường ở TP.HCM thông báo không thu quỹ lớp, quỹ hội

Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Bình Trưng, TP.HCM) mới đây đã ra thông báo không thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh năm học 2026-2027. Theo đó, khi có hoạt động cần hỗ trợ, trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến ban đại diện phụ huynh và nhà hảo tâm. Các còn khoản thu bắt buộc thực hiện theo quy định, công khai.

Một số trường tại TP.HCM cũng cho biết, trường đã không thực hiện thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh trong nhiều năm. Đối với các khoản chi phục vụ việc học như in tài liệu, tùy từng đợt, nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến phụ huynh.

Phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hoà) tháng 5/2026

Tại Trường THCS Phú Định (phường Bình Phú), ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026-2027, trường không thu các khoản quỹ lớp, quỹ phụ huynh. Trường hợp phụ huynh muốn tài trợ cho lớp bằng hiện vật, với hình thức cá nhân tự nguyện ủng hộ, nhà trường đồng ý. Tuy nhiên, nhà trường không cho phép phụ huynh đứng ra tổ chức thu tiền đóng góp.

"Một số phụ huynh có hỏi, nhưng nhà trường thông báo trường tạm thời chưa thu khoản này. Đầu năm phụ huynh cũng có rất nhiều khoản cần đóng, do đó trường giảm được gì sẽ giảm cho phụ huynh bớt gánh nặng", ông Cường nói.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các trường thực hiện nghiêm quy định về thu, chi đầu năm học, trong đó công khai đầy đủ các khoản thu, mức thu đến cha mẹ học sinh. Việc thu tiền phải do bộ phận tài vụ nhà trường thực hiện, kèm chứng từ, hóa đơn điện tử theo quy định, không giao giáo viên trực tiếp thu, chi.