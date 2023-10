Nhiều tuyến đường Vĩnh Long bị ngập do triều cường

Trên các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, đường 2 tháng 9, Võ Thị Sáu, Trần Phú… có nơi ngập sâu đến khoảng 40 cm. Mực nước tại hầu hết trạm vùng hạ lưu trên các sông Nam Bộ tiếp tục lên nhanh và ở mức cao, vượt báo động III. Ngày 29/10, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận là 1,98m, cao hơn cùng kỳ năm trước 0,07m và trên mức báo động 3; trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ là 2m, cao hơn cùng kỳ 0,04m, xấp xỉ mức báo động 3. Mực nước nội đồng cao nhất trên các sông rạch trong tỉnh Vĩnh Long đạt mức trên báo động 3 từ 0,1-0,2m và tiếp tục lên chậm.

Một số đường trong nội ô Vĩnh Long bị ngập nặng

Trên tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn Tam Bình là thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nhiều đoạn nước cũng đã ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại và buôn bán của người dân.

Chị Lương Thị Trang một chủ quán cơm tại thị xã Bình Minh nói: "Tôi buôn bán có được đâu, nước lên vậy ai mà ghé vào được mà ăn, quán xá cũng ế luôn, học sinh đi khó khăn lắm, đề nghị nhà nước nâng cấp lộ dùm, để người ta đi đường tội nghiệp".

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là đợt triều cường có đỉnh triều cao vượt mức báo động 3, với mức độ rủi ro thiên tai do ngập lụt là cấp độ 2. Để chủ động ứng phó ngập lụt do triều cường kết hợp với lũ thượng nguồn, mưa lớn trong kỳ triều cường, Ban chỉ huy đã yêu cầu các địa phương, sở, ngành có liên quan cùng phối hợp triển khai các giải pháp chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra.