Những cô giáo Chăm đến với những đứa trẻ thiệt thòi bằng cả trái tim

Hành trình yêu thương

Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Pandur (Trung tâm) ở thôn Xuân An 2, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (thuộc khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) - nơi đang áp dụng những phương pháp can thiệp giúp cho nhiều trẻ em tăng động, tự kỷ và khó khăn trong học tập phục hồi và đã hòa nhập cùng với bạn bè bình thường.

Lựa chọn nghề giáo dục đặc biệt không phải là điều dễ dàng với bất kỳ ai khi nghĩ đến. Còn với những thầy cô giáo tại Trung tâm được chăm sóc, dạy dỗ những em nhỏ thiếu may mắn mỗi ngày là niềm hạnh phúc, động lực lớn lao.

Các cô đang tập kỹ năng cho các cháu

Cô Thanh Thị Hằng, người gắn bó với Trung tâm từ những ngày đầu chia sẻ, đây không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà của mình: "Đối với trẻ em tăng động, tự kỷ, rối loạn thì việc dạy cho các cháu rất là khó so với các bé bình thường. Đó cũng là động lực giúp em bám sát cùng với Trung tâm để trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức và chuyên môn để dạy cho các bé một cách hợp lý hơn, giúp cho các bé sớm hoà nhập vào cộng đồng. Đó là niềm vui lớn của em".

Còn với cô giáo trẻ Lư Thị Mỹ Viên, niềm vui lớn nhất của cô là khi nhìn thấy các em nhỏ tiến bộ từng ngày: "Động lực để em vượt qua khó khăn là khi em truyền tải những kiến thức mà được các em tiếp thu và làm theo. Ví dụ, em nói bé lấy nước cho cô uống thì bé hiểu và đi lấy liền. Rồi có những bé cũng nhận dạng được đây là dép của mình, hay lên xe là phải ngồi phía sau. Quan trọng nhất là được phụ huynh tin tưởng đưa các cháu đến gửi cho các cô với mong muốn giúp bé giảm bớt các hành vi và ngày càng tiến bộ".

Niềm vui của các cô khi được phụ huynh tin tưởng đưa các cháu đến với Trung tâm

So với nhà giáo bình thường, giáo viên giáo dục đặc biệt phải đối mặt với vất vả và đòi hỏi sự nỗ lực hơn rất nhiều bởi phương pháp giáo dục này dành cho những trẻ khiếm khuyết về trí tuệ, tinh thần, khuyết tật nghe nói và vận động. Mỗi thầy cô dù ở độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng khi lựa chọn nghề giáo dục đặc biệt, họ có điểm chung là tình yêu thương vô bờ với trẻ, dám hy sinh, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách và xác định cho mình một lý tưởng gắn bó nghề nghiệp lâu dài.

Cô Nguyễn Thị Bích Thủy, người sáng lập Trung tâm cho biết, lúc còn cắp sách đến trường cô thấy có nhiều mảnh đời bất hạnh như: tự kỷ khó khăn trong học tập; đau, tăng động, rối loạn ngôn ngữ nhưng ở địa phương chưa có giáo viên chuyên ngành để can thiệp đúng cách cho các bé và phụ huynh. Với trăn trở đó, cô đã thành lập trung tâm này.

"Tôi nhận thấy nhu cầu ở làng quê mình về trẻ tự kỷ, tăng động và chậm phát triển là chưa có cơ hội để can thiệp sớm, đúng cách như ở TP.HCM. Cùng với đó nhiều phụ huynh còn thiếu kỹ năng, kiến thức và thông tin nên phải đưa bé vào tận TP.HCM để can thiệp thì rất tốn chi phí và mất thời gian. Bản thân tôi là giáo viên cũng mong muốn đem kỹ năng, kiến thức và những kinh nghiệm mà em đã từng học, từng làm việc ở TP.HCM về đây giúp đỡ cho các cháu", cô Thủy cho biết thêm.

Cô Nguyễn Thị Bích Thủy trong giờ lên lớp

Lúc đầu mới thành lập, Trung tâm chỉ có vài phụ huynh đưa con đến. Sau một thời gian, với những hiệu quả từ quá trình giáo dục của Trung tâm, nhiều gia đình có con bị rối loạn ngôn ngữ, có con tự kỷ, tăng động... đã tin tưởng đưa con đến Trung tâm để được tư vấn hướng can thiệp cho phù hợp.

Chị Đào Thị Thanh Xuân, phụ huynh có con bị tự kỷ, nhờ được các giáo viên ở Trung tâm tư vấn và can thiệp sớm, mà giờ đây con chị đã hoà nhập với các bạn nhỏ bình thường khác.

"Qua quá trình can thiệp, từ bán trú đến cá nhân thì bé mình hiện giờ đã ra lớp một rồi. Hiện giờ tôi thấy bé phát triển như một đứa trẻ bình thường. Ví dụ, khi người lạ gặp bé cũng không nghĩ bé đã từng bị bệnh, nếu như mình không chia sẻ thì những người khác đều nghĩ là con bình thường. Các cô hỗ trợ tư vấn, luôn động viên, an ủi và bằng sự kiên trì của mình, kiên nhẫn của các cô, cho nên bây giờ bé phát triển rất toàn diện", chị Xuân nói.

Các cháu tham gia hát múa

Dù khó nhưng không nản

Từ vài bé ban đầu, đến nay Trung tâm đang có đến 43 bé với 2 cơ sở. Có những bé mới 2 tuổi và cũng có bé trên 5 tuổi, mỗi bé có những triệu chứng khác nhau, nặng nhẹ khác nhau. Do đó, Trung tâm phải chia ra nhiều lớp khác nhau và áp dụng những phương pháp can thiệp khác nhau. Sau 6 tháng đến 1 năm, thậm chí 2-3 năm, tình trạng của các bé sẽ được cải thiện.

Đến thăm và tặng quà cho Trung tâm, ông Trương Mai Mạnh, Bí thư Đoàn cơ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng rất trân trọng những người làm công tác giáo dục chuyên biệt, những “người giáo viên đặc biệt”. Ông Trương Mai Mạnh cho rằng, đây là một nghề rất khó khăn, đòi hỏi không chỉ chuyên môn mà còn là trái tim và sự hy sinh thầm lặng.

"Nghề giáo viên mầm non vốn đã cao quý, nhưng với những cô giáo dạy trẻ tự kỷ, áp lực và trách nhiệm còn lớn hơn nhiều. Bởi trẻ tự kỷ thường gặp rối loạn hành vi, rối loạn ngôn ngữ và khó kiểm soát bản thân, nên đòi hỏi các cô giáo phải kiên trì, nỗ lực và dành nhiều thời gian, tâm huyết hơn trong quá trình chăm sóc, giảng dạy", ông Mạnh nói.

Đoàn cơ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao tặng hơn 100 chiếc giường và 35 suất quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Pandur

Điều đáng nói, những giáo viên ở đây tuổi đời còn rất trẻ, vì nhiều cơ duyên khác nhau, họ đến với nghề giáo dục đặc biệt. Niềm hạnh phúc của các cô đơn giản chỉ là sự tiến bộ của các cháu mỗi ngày và sớm hòa nhập với cộng đồng. Song không phải đối tượng nào cũng may mắn như vậy. Có những em nhỏ khả năng hòa nhập gần như không thể. Do đó, nguyện vọng lớn nhất của phụ huynh, giáo viên là có sự kết nối chung tay của các nguồn lực xã hội, đơn vị đào tạo nghề.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ pháp lý cho giáo dục trẻ tự kỷ còn nhiều khó khăn, hạn chế. Chế độ đãi ngộ cho các giáo viên dạy đối tượng trẻ đặc biệt còn eo hẹp. Song, các cô giáo ở Trung tâm vẫn luôn cần mẫn, kiên trì mỗi ngày thắp sáng hành trình, trao yêu thương, trao niềm hy vọng.