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Những dấu ấn đẹp từ đợt hành quân dã ngoại của Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên

Thứ Năm, 19:58, 16/07/2026
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VOV.VN - Đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2026 của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk đã để lại nhiều dấu ấn đẹp bằng những việc làm thiết thực, góp phần gắn kết tình quân dân.

Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, hơn 90 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

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Đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2026 của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại xã Ea Knuếc.

Trong thời gian đóng quân tại địa phương, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chỉnh trang Đài tưởng niệm liệt sĩ, vệ sinh nhà cộng đồng, trụ sở UBND xã và trạm y tế, phát quang, tu sửa gần 2km đường giao thông nông thôn, cắt tóc miễn phí cho trẻ em và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ được tổ chức, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với nhân dân địa phương. Tiểu đoàn 2 cùng địa phương và các nhà hảo tâm trao 150 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Knuếc, những việc làm trách nhiệm, gần gũi của cán bộ, chiến sĩ không chỉ góp phần cải thiện diện mạo nông thôn mà còn để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Phóng viên VOV ghi lại một số hình ảnh đẹp trong đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2026 của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại xã Ea Knuếc:

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Toàn cảnh cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên nghiêm trang chuẩn bị thực hiện đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2026.
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Các chiến sĩ Đội đặc nhiệm sẵn sàng cho các bài tập huấn luyện hành quân dã ngoại tại cơ sở.
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Ánh mắt kiên định, tinh thần thép của những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên trước giờ thực hiện nhiệm vụ. 
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Đảng uỷ, chính quyền xã Ea Knuếc trao quà lưu niệm tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên.
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Kiểm tra các loại thực phẩm tươi sống phục vụ bữa ăn cho lực lượng trong đợt dã ngoại.
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Chỉ huy Tiểu đoàn 3ư2, chính quyền xã Ea Knuếc cùng các nhà tài trợ trao 150 phần quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
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Những món quà được trao tận tay các hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Ea Knuếc.
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Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động và Đoàn viên thanh niên xã Ea Knuếc cùng nhau phát quang cỏ dại, chỉnh trang cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.
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Cán bộ chiến sĩ lau dọn bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
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Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm.
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Giao lưu bóng chuyền, hoạt động thể thao sôi nổi thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ chiến sĩ cơ động và người dân địa phương.

 

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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