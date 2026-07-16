Những dấu ấn đẹp từ đợt hành quân dã ngoại của Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên
VOV.VN - Đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2026 của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk đã để lại nhiều dấu ấn đẹp bằng những việc làm thiết thực, góp phần gắn kết tình quân dân.
Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, hơn 90 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.
Trong thời gian đóng quân tại địa phương, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chỉnh trang Đài tưởng niệm liệt sĩ, vệ sinh nhà cộng đồng, trụ sở UBND xã và trạm y tế, phát quang, tu sửa gần 2km đường giao thông nông thôn, cắt tóc miễn phí cho trẻ em và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ được tổ chức, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với nhân dân địa phương. Tiểu đoàn 2 cùng địa phương và các nhà hảo tâm trao 150 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Theo lãnh đạo UBND xã Ea Knuếc, những việc làm trách nhiệm, gần gũi của cán bộ, chiến sĩ không chỉ góp phần cải thiện diện mạo nông thôn mà còn để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.
Phóng viên VOV ghi lại một số hình ảnh đẹp trong đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2026 của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại xã Ea Knuếc: