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Những hình ảnh ấn tượng mừng Quốc khánh 2/9 ở Lào Cai, Quảng Ninh

Thứ Tư, 15:56, 02/09/2026
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VOV.VN - Hòa chung không khí Quốc khánh 2/9, thầy trò Lào Cai xếp hình cờ Tổ quốc, trong khi hàng nghìn người hát Quốc ca trên đỉnh Yên Tử, Quảng Ninh.

Hơn 1.500 thầy trò Lào Cai xếp hình cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9

Hòa trong không khí cả nước chào mừng Quốc khánh 2/9, hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai đã tổ chức chương trình chào đón học sinh lớp 10 với chủ đề “Tự hào Việt Nam”.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn, xếp hình quy mô lớn. Trên sân trường, hơn 1.500 thầy cô giáo và học sinh trong những sắc màu đỏ, vàng lần lượt di chuyển, nhanh chóng vào từng vị trí theo sự hướng dẫn. Từ những hàng ngũ ngay ngắn, thầy cô và học sinh đã cùng tạo nên hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, tiếp đó là dòng chữ “VIỆT NAM” và con số “2/9” đầy ấn tượng.

Những bước chân khẩn trương, sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần đoàn kết của thầy và trò đã tạo nên một bức tranh đặc biệt trên sân trường. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc cùng dòng chữ “VIỆT NAM” và ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ mang đến không khí rộn ràng, trang trọng mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ. 

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Hơn 1.500 thầy trò ở Lào Cai cùng hòa nhịp dưới màu cờ Tổ quốc

Hơn 1.500 thầy trò ở Lào Cai cùng hòa nhịp dưới màu cờ Tổ quốc

Bên cạnh màn xếp hình, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Việt Nam” với những lời ca, tiếng hát, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang của dân tộc được chính các thầy cô giáo và học sinh nhà trường tự biên, tự dàn dựng và trực tiếp thể hiện cũng để lại nhiều cảm xúc, tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào Việt Nam.

Với những học sinh vừa bước vào mái trường THPT Nguyễn Huệ, đây cũng là dấu mốc mở đầu cho những năm tháng thanh xuân mới. Được hòa mình vào không khí chào mừng Quốc khánh, cùng các thầy cô và anh chị tham gia những hoạt động ý nghĩa, nhiều học sinh lớp 10 bày tỏ niềm vui và sự tự hào.

Em Trịnh San San, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được cùng các thầy cô, các anh chị, các bạn tham gia xếp hình lá cờ Tổ quốc, chữ  “Việt Nam” và ngày 2/9. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, giúp chúng em hiểu hơn về lịch sử dân tộc, đồng thời cảm nhận rõ hơn niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước". (Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc)

Hàng nghìn người hát Quốc ca trên đỉnh Yên Tử sáng 2/9

Khoảng 3.000 người cùng chào cờ, hát Quốc ca trên đỉnh Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) vào rạng sáng ngày 2/9, chào mừng ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Rạng sáng ngày Quốc khánh 2/9, trên 3.000 thanh niên phường Yên Tử cùng người dân, du khách cùng hành hương lên đỉnh Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh). Đây là hoạt động ý nghĩa trong chương trình Rạng rỡ Việt Nam tổ chức chào mừng Quốc khánh 2/9 và chào mừng thành phố Quảng Ninh. 

Từ đỉnh thiêng chùa Đồng khi bình minh lên, cả ngàn người cùng hướng về quốc kỳ, hát Quốc ca trang nghiêm, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Cùng với lễ chào cờ đặc biệt, chương trình còn có các hoạt động như nghi thức cầu nguyện Quốc thái dân an, dâng hương tại Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Diễn ra trong những ngày đầu Quảng Ninh trở thành thành phố, hoạt động văn hóa - thể thao - tâm linh này không chỉ kết hợp rèn luyện thể chất với trải nghiệm không gian di sản Yên Tử, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc, hướng tới chặng đường phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ từ nền tảng văn hóa, di sản và con người. (Trường Giang/VOV Đông Bắc)

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Cờ đỏ sao vàng phấp phới mọi nẻo đường Cần Thơ

VOV.VN - Những ngày này, đi dọc các tuyến đường trên địa bàn TP. Cần Thơ, xen lẫn giữa những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động là hàng ngàn lá cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh rực rỡ, tươi vui.

PV/VOV.VN
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