Những mái nhà mới cho các gia đình chịu ảnh hưởng chất độc da cam

Thứ Ba, 06:38, 26/05/2026
VOV.VN - Cùng với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

 

Gia đình chị Lý Thị Tiếp ở thôn Khâu Tậu, xã Nghiên Loan là một trong những hộ chính sách vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Chị Tiếp là con gái của ông Lý Văn Cầu (mất năm 2009), từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B và bị nhiễm chất độc da cam. Nhiều năm qua, gia đình chị trú trong căn nhà tạm xuống cấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhất là mỗi khi mưa bão. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước cùng sự giúp đỡ ngày công của chính quyền địa phương và bà con trong xóm, đến nay gia đình chị đã hoàn thiện căn nhà mới khang trang, kiên cố hơn trước.

 Chị Lý Thị Tiếp chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui khi mà được Nhà nước hỗ trợ căn nhà mới này. Trước đây chúng tôi phải sống căn nhà cũ, đã xuống cấp rồi, mưa gió nhiều khi bị dột, không thể ở được. Bây giờ có ngôi nhà mới thì làm việc và sinh sống yên tâm hơn. Tôi cũng xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi mới có được căn nhà mới như thế này”.

Chị Lý Thị Tiếp bên căn nhà mới xây dựng

Không riêng gia đình chị Tiếp, nhiều hộ dân thuộc diện chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đang từng bước ổn định cuộc sống nhờ chương trình hỗ trợ nhà ở. Mới đây, ông Triệu Văn Giang, trú tại tổ 1B, phường Bắc Kạn (là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) đã được đoàn viên thanh niên và Công an phường hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, dựng nhà tạm để chuẩn bị khởi công ngôi nhà mới.

Ông Triệu Văn Giang phấn khởi chia sẻ: “Căn nhà cũ nát rồi, sống rất chật chội. Được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới, theo chương trình xóa nhà tạm tôi cảm thấy rất là vui mừng. Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí, ngày công giúp tháo dỡ nhà và làm lại căn nhà mới đàng hoàng, gia đình chúng tôi sẽ ổn định và yên tâm phát triển kinh tế”.

Để triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 136 hộ thuộc diện được hỗ trợ, trong đó có 91 hộ có nhà cần xây mới và 45 hộ có nhà cần sửa chữa.

Căn nhà mới là niềm vui lớn với vợ chồng chị Lý Thị Tiếp

Ông Sằm Văn Thường, Phó Chủ tịch UBND xã Côn Minh cho biết: Mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng; hộ sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và các nguồn lực xã hội hóa. Các căn nhà sau hỗ trợ đều bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”, diện tích tối thiểu 30m² và có tuổi thọ trên 20 năm.

 “Để chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách và hộ nghèo đạt hiệu quả thiết thực, cấp ủy và chính quyền xã đã chỉ đạo toàn diện và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Không chỉ sử dụng nguồn lực của Nhà nước, mà còn chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm để hỗ trợ. Ủy ban xã cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hỗ trợ các thủ tục đất đai và thiết kế mẫu nhà ở. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã thành lập tổ giám sát để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chế độ được công khai, minh bạch và tránh trục lợi hoặc lãng phí”, ông Sằm Văn Thường cho hay.

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và thanh niên các địa phương cũng đang tích cực đồng hành hỗ trợ các gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở. Từ tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu đến hỗ trợ ngày công lao động,... nhiều phần việc thiết thực đã góp phần giúp các hộ dân sớm ổn định nơi ở. 

Chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng và bà con hàng xóm đến giúp ông Triệu Văn Giang, tổ 1B, phường Bắc Kạn khởi công ngôi nhà mới

Chị Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bắc Kạn cho biết: “Với tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia hỗ trợ các hộ gia đình trong quá trình tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, dọn dẹp mặt bằng và đóng góp ngày công lao động. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đã góp phần giúp các gia đình sớm có mặt bằng để xây dựng ngôi nhà kiên cố, ổn định cuộc sống”.

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trước ngày 27/7/2026. Những căn nhà mới hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định hơn mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tinh thần sẻ chia của cộng đồng đối với các gia đình chính sách, những người vẫn đang mang di chứng của chiến tranh trong cuộc sống hôm nay.

Những ngôi nhà “ý Đảng, lòng dân” ấm áp nghĩa tình ở Thanh Hóa

VOV.VN - Niềm vui đang lan tỏa trong những ngôi nhà mới kiên cố được xây dựng theo Chỉ thị 22 của Thanh Hóa. Tại xã Yên Nhân (huyện Thường Xuân cũ), tỉnh Thanh Hóa, chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy đã mang lại niềm vui an cư cho người dân nghèo, đồng bào miền núi, để Tết về trọn vẹn trong ấm áp nghĩa tình.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: nhà mới gia đình chịu ảnh hưởng chất độc da cam xóa nhà tạm hộ nghèo thái nguyên
Những tấm vé tàu nghĩa tình ấm lòng công nhân xa quê về nhà ăn Tết

VOV.VN - Sáng 10/2, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026”, đưa 124 công nhân, người lao động về quê đón Tết. công nhân, người lao động nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê được hỗ trợ vé tàu khứ hồi dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa trên biên giới

VOV.VN - Tiếp tục thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao thêm 6 căn nhà tặng các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã biên giới Thuận Hạnh và Đắk Wil.

Ấm áp nghĩa tình từ những căn nhà "Chiến dịch Quang Trung" ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chiến dịch Quang Trung dựng lại nhà giúp dân vùng thiên tai, bão lũ ở thành phố Đà Nẵng đang về đích. Bà con đang khẩn trương dọn dẹp, đón mừng xuân mới. Những ngôi nhà mới xây ấm áp tình nghĩa quân dân.

