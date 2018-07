Những vụ rơi máy bay quân sự khi đang huấn luyện ở Việt Nam

Theo Thông tấn quân sự, lúc 11h16' ngày 26/7/2018, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35'. Thông tin ban đầu, máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh. (Ảnh: Vietnamnet) Ngày 5/6/2007, chiếc L 39 bay huấn luyện thuộc Trung đoàn 910 Học viện Không quân Nha Trang, Quân chủng Phòng không Không quân - Bộ Quốc phòng xuất phát từ sân bay Thành Sơn va phải chim, vỡ kính buồng lái, rơi xuống vùng biển thôn Vĩnh Trường (Ninh Phước - Ninh Thuận), cách bờ 2 km. Tai nạn làm hai phi công bị thiệt mạng. Hai người bị nạn là giáo viên huấn luyện bay, một là thượng tá, một là thượng úy. (Ảnh: Vnexpress) Ngày 8/4/2008, chiếc máy bay An-26 thuộc Trung đoàn 918 Không quân (Gia Lâm) bị rơi do trục trặc động cơ tại một cánh đồng thuộc địa phận xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội), cách trường học và khu dân cư vài trăm mét khiến 5 người trên máy bay tử nạn. Nguyên nhân tai nạn có thể do trục trặc động cơ. (Ảnh: Vnexpress) Tháng 6/2009, chiếc máy bay quân sự Su-22 đang luyện tập bất ngờ lao xuống đồi Bãi Chiêng thuộc khu vực trồng ngô của gia đình ông Lê Xuân Thế, thôn Lạc Long II, xã Cẩm Phú, huyện miền núi Cẩm Thủy, cách thành phố Thanh Hóa hơn 60 km. Tại hiện trường, máy bay vỡ vụn và bốc cháy dữ dội, viên phi công đã thiệt mạng sau khi cố gắng điều khiển cho chiếc máy bay đâm cách xa khu vực dân cư. (Ảnh: Vnexpress) Tháng 11/2009, một máy bay quân sự MiG 21 rơi xuống nhà kho, sát khu dân cư tại thành phố Yên Bái, khiến 2 phi công tử nạn. Máy bay MiG 21 gặp nạn do mất độ cao đột ngột khi đang diễn tập. Chiếc hộp đen của máy bay đã tìm thấy nhưng bị hỏng nên không giải mã được dữ liệu. Đại diện Bộ Quốc phòng nhận định, nhiều khả năng máy bay bị trục trặc kỹ thuật trên không. (Ảnh: Vnexpress) Tháng 5/2010, một chiếc MiG 21 thuộc Đoàn không quân C40, sân bay Phù Cát bất ngờ phát nổ khi bay diễn tập và đâm sập tường nhà người dân tại xóm Phúc Mới, thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định làm 2 dân thường bị thương nhẹ. Phi công đã kịp bung dù nhảy ra khỏi máy bay và đáp xuống một mái nhà, bị kính cửa cắt vào bắp chân. (Ảnh: Vnexpress) Sáng 7/7/2014, chiếc trực thăng Mi 171 rơi ở khu vực Hòa Lạc cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây khi đang huấn luyện bay làm 18 chiến sĩ tử vong, 3 người bị thương. Khoảng 7h15 ngày 28/1/2015, chiếc trực thăng quân sự UH 1 do tổ lái gồm 4 sĩ quan thuộc Trung đoàn 917, sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không - Không quân, bay huấn luyện theo tuyến Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất đã bị mất liên lạc sau 8 phút cất cánh. Đến 10h20, lực lượng tìm kiếm phát hiện máy bay rơi tại khu vực nông trường ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM. Vụ tai nạn này đã làm 4 chiến sỹ hy sinh. (Ảnh: Vnexpress) Sáng 14/6/2016, tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn ở vùng biển phía đông Nghệ An, gần đảo Mắt khi đang bay huấn luyện. Trên máy bay có thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và thượng tá Trần Quang Khải. Một ngày sau, thiếu tá Cường được tàu ngư dân cứu sống. Ngày 17/6, thi thể phi công Trần Quang Khải được tìm thấy. (Ảnh: Chiếc ghế ngư dân tìm thấy được xác định là ghế của phi công Su-30MK2- Vnexpress) Ngày 16/6/2016, tuần thám CASA 212 số hiệu 8983 mất liên lạc trên vùng biển Bạch Long Vỹ khi làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công trên chuyến bay Su-30MK2. Trên máy bay có 9 quân nhân. Ngày 23/6, tìm thấy mảnh vỡ máy bay Su 30MK2 và động cơ máy bay CASA số hiệu 8983 cùng nhiều thi thể thành viên phi hành đoàn. (Ảnh: Xác máy bay CASA-212 được trục vớt - Bộ Quốc phòng) Vào lúc 8h30 sáng 26/8/2016, máy bay L-39 của Trung đoàn Không quân 910 trong lúc huấn luyện bay đã bị rơi ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Một phi công đã hy sinh.

