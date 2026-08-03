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Tóm tắt
VOV.VN - Sau hơn 40 năm vận hành, Khu tập thể 23B Hàng Tre hiện xuống cấp nghiêm trọng với các dãy "chuồng cọp" chằng chịt và tường nứt vỡ. Trước chủ trương cải tạo của Thành phố, hàng trăm hộ dân tại đây bày tỏ sự đồng thuận cao, kỳ vọng dự án sớm triển khai để đảm bảo an cư, nâng cao chất lượng cuộc sống.
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khu tập thể cũ, xuống cấp, 23b hàng tre
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https://vid.vov.vn/2026-07/tt-23-hang-tre_0.m3u8
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2026-07/tt-23-hang-tre_0.m3u8
Tác giả
Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
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