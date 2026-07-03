Ninh Bình cấm biển từ 14 giờ ngày 3/7 để ứng phó bão số 1

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Biển Hải Thịnh, Ninh Bình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1. Hồi 10 giờ cùng ngày, tâm bão ở khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn phổ biến từ 100-200mm, nhiều nơi từ 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các xã, phường được yêu cầu rà soát, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình hạ tầng, trường học, cơ sở y tế, đê điều, hồ đập và các khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đối với các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, sạt lở đất, ven biển, ngoài đê hoặc nhà ở không bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương phải chuẩn bị đầy đủ phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ, đồng thời bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và điều kiện sinh hoạt cho người dân trong thời gian sơ tán.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đối với các xã ven biển, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện cấm biển trước 14 giờ ngày 3/7; thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào nơi neo đậu an toàn; tổ chức di dời người dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản và khu vực ngoài đê, hoàn thành trước 18 giờ cùng ngày.

Các địa phương cũng phải kiểm tra, rà soát các tuyến đê biển, đê sông, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công, tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong suốt thời gian mưa bão.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì theo dõi, cập nhật diễn biến thiên tai, phối hợp với cơ quan khí tượng cung cấp thông tin kịp thời, đồng thời chỉ đạo bảo vệ hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh được yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các sở, ngành liên quan như Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Du lịch cùng các đơn vị quản lý điện lực, thủy lợi và tiêu thoát nước đô thị phải chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với hạ tầng, hệ thống điện, giao thông, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và khu dân cư.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.