Ninh Bình đặt mục tiêu hơn 71.000 căn nhà ở xã hội, cần 800.000 tỷ đồng

Thứ Bảy, 19:28, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với tổng nhu cầu vốn khoảng 800.000 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát, hoàn thành tối thiểu 71.576 căn nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Theo đó, chương trình đặt mục tiêu phát triển nhà ở đồng bộ, phù hợp quy hoạch, gắn với nhu cầu dân số và tốc độ đô thị hóa. Tỉnh ưu tiên phát triển nhà ở có giá phù hợp cho người thu nhập trung bình, thấp và các đối tượng chính sách; đồng thời cải tạo, xây dựng lại các khu nhà ở xuống cấp, đặc biệt là chung cư cũ.

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu; đồng thời đẩy nhanh cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ xuống cấp, gắn với chỉnh trang đô thị và tăng cường quản lý nhà nước.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành cải tạo Khu chung cư 5 tầng đường Trần Đăng Ninh và bố trí nhà ở cho thuê tại các khu chung cư cũ số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ. Cùng với đó, Ninh Bình đẩy mạnh phát triển nhà ở theo dự án tại khu vực đô thị, hướng tới đa dạng loại hình, diện tích phù hợp nhu cầu thị trường.

Khu tập thể 5 tầng gồm 2 tòa nhà số 2 và số 4 trên đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình xuống cấp nghiêm trọng.​

Về chỉ tiêu, toàn tỉnh dự kiến phát triển khoảng 54,12 triệu m² sàn nhà ở thương mại và phấn đấu đáp ứng toàn bộ nhu cầu nhà ở xã hội với khoảng 98.304 căn, trong đó hoàn thành tối thiểu 71.576 căn. Bên cạnh đó, tỉnh dự kiến phát triển 566 căn nhà ở công vụ, đồng thời khuyến khích người dân tự xây dựng, cải tạo nhà ở, với tổng diện tích sàn tăng thêm khoảng 35 triệu m² trong cả giai đoạn.

Đến năm 2030, Ninh Bình đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 40 m²/người, trong đó khu vực đô thị đạt 42 m²/người, nông thôn đạt 37 m²/người. Tỉnh cũng hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nhà ở tạm, dột nát, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố lên 100%.

Để thực hiện chương trình, tổng nhu cầu vốn được xác định khoảng 800.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nguồn vốn ngoài ngân sách. Riêng ngân sách nhà nước dự kiến bố trí tối thiểu 1.500 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội.

Ninh Bình cũng đề ra nhiều giải pháp như: xây dựng cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư; thành lập Quỹ phát triển nhà ở; công khai thông tin thị trường bất động sản; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ hoặc vi phạm.

Đáng chú ý, tỉnh định hướng phát triển nhà ở đô thị theo mô hình chung cư cao tầng hiện đại, từng bước thay thế nhà ở thấp tầng tại các khu vực trung tâm; đồng thời bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội, nhất là tại các khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Việc điều chỉnh chương trình được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho thị trường nhà ở Ninh Bình, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Cận cảnh khu nhà xuống cấp trong diện sơ tán dân mỗi khi bão về

VOV.VN - Nằm giữa lòng thành phố, khu tập thể số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, TP Nam Định cũ nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Mỗi khi mùa bão về, nơi đây lại nằm trong danh sách phải sơ tán khẩn cấp do nguy cơ sập đổ, ngập úng và mất an toàn.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Khu nhà gần 50 năm tuổi ở Ninh Bình, dân nơm nớp lo mỗi khi có mưa bão
VOV.VN - Giữa lòng đô thị đông đúc ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, khu tập thể 5 tầng xây dựng từ năm 1978 đã xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trở thành nỗi lo thường trực của hàng trăm hộ dân mỗi khi mùa mưa bão đến.

Cận cảnh khu nhà người dân phải "đội nón" khi tắm ở Ninh Bình
VOV.VN - Khu tập thể 3 tầng tại đường Phan Bội Châu, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình từng là nơi sinh sống nhộn nhịp, nay chỉ còn vài hộ bám trụ. Tường nứt, mái dột, cầu thang bong tróc và nhà vệ sinh xuống cấp khiến cư dân phải sống trong lo âu thường trực.

Ninh Bình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 3.600 hộ dân
VOV.VN - Sau gần ba năm triển khai, Ninh Bình đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, dột nát cho hơn 3.600 hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách, giúp người dân có nơi ở ổn định, cải thiện đời sống và tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

