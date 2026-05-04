中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ninh Bình quyết tâm hoàn thành 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Thứ Hai, 21:46, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nhà ở xã hội (NOXH), phấn đấu hoàn thành 6.000 căn trong năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường bất động sản.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển NOXH. Riêng năm 2025, toàn tỉnh hoàn thành 4.461 căn, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

ninh binh quyet tam hoan thanh 6.000 can nha o xa hoi trong nam 2026 hinh anh 1
Khu 3 tầng Phan Bội Châu

Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2030 hoàn thành 24.336 căn NOXH; riêng năm 2026 phấn đấu hoàn thành 6.000 căn. Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án NOXH; đồng thời bảo đảm việc xét duyệt đối tượng thụ hưởng công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Cùng với đó, các vướng mắc về thủ tục đầu tư, pháp lý phải được khẩn trương tháo gỡ, tránh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ. Tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển NOXH.

Sở Tài chính được giao phối hợp với các đơn vị liên quan đưa chỉ tiêu phát triển NOXH giai đoạn 2026–2030 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh, làm cơ sở tổ chức triển khai đồng bộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, bố trí đủ quỹ đất, đồng thời ưu tiên giải quyết nhanh các thủ tục đất đai cho các dự án NOXH.

UBND các xã, phường chủ động rà soát, cập nhật nhu cầu thực tế về nhà ở của người dân, công nhân; thực hiện xác nhận đối tượng thụ hưởng đúng quy định.

Đối với các chủ đầu tư, tỉnh yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ thi công hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ. Trường hợp chậm trễ hoặc không hoàn thành chỉ tiêu sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Việc đẩy mạnh phát triển NOXH tại Ninh Bình được triển khai trên cơ sở các văn bản quan trọng như Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển NOXH; Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ và các thông báo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, bảo đảm tiến độ và hiệu quả chương trình phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp.

Vân Hồng-CTV Trần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình nhà ở xã hội 2026 6.000 căn nhà ở xã hội Ninh Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hậu Giang: Dân cho mượn nhà để làm điểm bầu cử
Hậu Giang: Dân cho mượn nhà để làm điểm bầu cử

VOV.VN - Theo thống kê, đợt bầu cử này Hậu Giang có hơn 540 ngàn cử tri đi bầu tại 880 tổ bầu cử trong tỉnh, trong đó có 440 tổ bầu cử mượn nhà dân.

Hậu Giang: Dân cho mượn nhà để làm điểm bầu cử

Hậu Giang: Dân cho mượn nhà để làm điểm bầu cử

VOV.VN - Theo thống kê, đợt bầu cử này Hậu Giang có hơn 540 ngàn cử tri đi bầu tại 880 tổ bầu cử trong tỉnh, trong đó có 440 tổ bầu cử mượn nhà dân.

Nhường nhà, chia lương thực cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trà Leng
Nhường nhà, chia lương thực cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trà Leng

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bất chấp mưa gió, ngày đêm nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Nhường nhà, chia lương thực cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trà Leng

Nhường nhà, chia lương thực cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trà Leng

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bất chấp mưa gió, ngày đêm nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Vỡ bờ hai kè ở Hà Tĩnh, hơn 300 nhà dân ngập sâu
Vỡ bờ hai kè ở Hà Tĩnh, hơn 300 nhà dân ngập sâu

Tính đến 8h sáng nay, các lực lượng cứu hộ đã di chuyển hơn 100 hộ dân tới nơi tạm trú an toàn.

Vỡ bờ hai kè ở Hà Tĩnh, hơn 300 nhà dân ngập sâu

Vỡ bờ hai kè ở Hà Tĩnh, hơn 300 nhà dân ngập sâu

Tính đến 8h sáng nay, các lực lượng cứu hộ đã di chuyển hơn 100 hộ dân tới nơi tạm trú an toàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục