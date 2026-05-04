Ninh Bình quyết tâm hoàn thành 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển NOXH. Riêng năm 2025, toàn tỉnh hoàn thành 4.461 căn, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2030 hoàn thành 24.336 căn NOXH; riêng năm 2026 phấn đấu hoàn thành 6.000 căn. Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án NOXH; đồng thời bảo đảm việc xét duyệt đối tượng thụ hưởng công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Cùng với đó, các vướng mắc về thủ tục đầu tư, pháp lý phải được khẩn trương tháo gỡ, tránh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ. Tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển NOXH.

Sở Tài chính được giao phối hợp với các đơn vị liên quan đưa chỉ tiêu phát triển NOXH giai đoạn 2026–2030 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh, làm cơ sở tổ chức triển khai đồng bộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, bố trí đủ quỹ đất, đồng thời ưu tiên giải quyết nhanh các thủ tục đất đai cho các dự án NOXH.

UBND các xã, phường chủ động rà soát, cập nhật nhu cầu thực tế về nhà ở của người dân, công nhân; thực hiện xác nhận đối tượng thụ hưởng đúng quy định.

Đối với các chủ đầu tư, tỉnh yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ thi công hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ. Trường hợp chậm trễ hoặc không hoàn thành chỉ tiêu sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Việc đẩy mạnh phát triển NOXH tại Ninh Bình được triển khai trên cơ sở các văn bản quan trọng như Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển NOXH; Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ và các thông báo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, bảo đảm tiến độ và hiệu quả chương trình phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp.