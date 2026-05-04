Ninh Bình xử lý bất cập cấp nước sinh hoạt tại xã Gia Hưng

Thứ Hai, 20:46, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài do công trình Liên Sơn xuống cấp, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành khẩn trương vào cuộc, hướng dẫn đấu nối nguồn nước từ Nhà máy nước sạch Hoàng Long, sớm bảo đảm cấp nước ổn định cho người dân.

UBND xã Gia Hưng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình và các sở, ngành liên quan cho phép đấu nối, sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước sạch Hoàng Long, đồng thời hướng dẫn xử lý tài sản công đối với công trình cấp nước sinh hoạt Liên Sơn.

ninh binh xu ly bat cap cap nuoc sinh hoat tai xa gia hung hinh anh 1
Người dân phải gánh nước từ nơi khác về dùng

Theo UBND xã Gia Hưng, công trình cấp nước sinh hoạt Liên Sơn được đầu tư từ năm 2009, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011, với công suất thiết kế 540 m³/ngày đêm, tổng mức đầu tư khoảng 11 tỷ đồng. Hệ thống đường ống dài 26 km, từng cấp nước cho hơn 1.500 hộ dân.

Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống đường ống hư hỏng, rò rỉ; máy bơm không đảm bảo áp lực; việc cấp nước thiếu ổn định, đặc biệt tại các khu vực xa nhà máy. Hiện chỉ còn khoảng 950 hộ sử dụng nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu, nhiều hộ dân phải mua nước từ nơi khác phục vụ sinh hoạt.

Trước thực trạng này, người dân nhiều lần kiến nghị được chuyển sang sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước sạch Hoàng Long – công trình có quy mô lớn hơn, vị trí thuận lợi, khả năng cung cấp nước ổn định và bảo đảm chất lượng.

Để giải quyết kịp thời vấn đề cấp nước cho người dân, tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, giải quyết đề nghị của UBND xã Gia Hưng theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời hạn báo cáo trước 9h ngày 6/5/2026.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã Gia Hưng căn cứ hướng dẫn của các sở, ngành, khẩn trương triển khai các bước theo quy định; bảo đảm sự đồng thuận của người dân, thống nhất phương án cấp nước với Nhà máy nước sạch Hoàng Long, nhằm sớm cung cấp nguồn nước sinh hoạt ổn định trên địa bàn.

Việc chuyển đổi nguồn cấp nước được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng thiếu nước kéo dài, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, đồng thời tránh lãng phí, thất thoát nguồn lực từ công trình cấp nước đã xuống cấp.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Một nghiên cứu mới đây cho thấy nước uống có đường có thể làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung.

Buổi lễ có sự tham gia của hơn 4.000 đại biểu.

Thời điểm này, nước ở các sông đã lên khá nhanh với cường suất từ 10-20cm và sau đó biến đổi chậm.

