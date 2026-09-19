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Nổ bình gas nghi rò rỉ, 1 người bị thương ở Hải Phòng

Thứ Bảy, 22:25, 19/09/2026
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VOV.VN - Trên địa bàn xã An Lão (thành phố Hải Phòng) vừa xảy ra một vụ nổ lớn, nghi do rò rỉ bình gas, khiến 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 19/9, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn nghi là nổ bình gas, phát ra từ nhà ông N.N.H. (sinh năm 1981, đăng kí hộ khẩu thường trú thôn Hạ Câu, xã An Quang, TP Hải Phòng; ở tại địa chỉ 291 Lương Khánh Thiện, thôn Văn Tràng 1, xã An Lão, TP Hải Phòng). Sau tiếng nổ là khói đen bốc lên; nhiều mảnh thủy tinh vương vãi phía trước cửa ngôi nhà.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã An Lão đã phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng) khẩn trương đến hiện trường, xử lý sự cố nổ bình gas.

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Nhiều mảnh thủy tinh vương vãi phía trước cửa ngôi nhà sau vụ nổ.

Vụ việc khiến con trai ông H. (sinh năm 2003) bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi dập được đám cháy tại nhà ông H., Công an xã An Lão đã phối hợp Công an thành phố Hải Phòng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, thành phố Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra thu thập chứng cứ để giải quyết vụ việc theo quy định.

Căn cứ tài liệu đã thu thập, nguyên nhân ban đầu được xác định do nổ khí, nghi rò rỉ từ bình gas của gia đình.

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Bình gas phát nổ ở gần cầu vượt Linh Xuân, xe bún riêu tan tành

VOV.VN - Sáng 19/12, một xe bán bún riêu trên vỉa hè gần cầu vượt Linh Xuân (TP.HCM) bất ngờ phát nổ bình gas khiến nhiều người hoảng sợ, toàn bộ xe bị phá hủy. Rất may người bán hàng không bị thương. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ bình gas mini khi sử dụng ngoài trời.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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