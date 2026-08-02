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Nổ lớn khiến căn nhà bị hỏng nặng và 2 người bị thương ở TP.HCM

Chủ Nhật, 16:22, 02/08/2026
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VOV.VN - Công an phường An Phú Đông cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ nổ lớn xảy ra trên địa bàn nghi do rò rỉ khí gas khiến 2 người bị thương, hư hỏng nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng nay (2/8), tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà nằm trong hẻm 261 Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông (Quận 12 cũ), TP.HCM) khiến nhiều người dân sống xung quanh khu vực hoảng hốt.

Chạy tới kiểm tra, những người này phát hiện một căn nhà trong hẻm bị hư hỏng, đất đá bắn ra tung tóe. Bên trong căn nhà có một cụ bà và một người đàn ông bị thương, trong trạng thái hoảng loạn. Ngay lập tức, người dân gọi xe cấp cứu đưa các nạn nhân đến bệnh viện, đồng thời trình báo lực lượng chức năng.

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Thời điểm xảy ra vụ việc được quay lại lại tại nhà dân (Ảnh: Cắt từ video)

Nhận được tin báo, Công an phường An Phú Đông đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ - Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, căng dây phong tỏa tại các con đường xung quanh căn nhà này để phục vụ công tác khám nghiệm.

Tại hiện trường, sức ép từ vụ nổ khiến phần mái của căn nhà sập hoàn toàn, nhiều mảng tường gạch đổ vỡ, 2 căn nhà liền kề cũng bị tốc mái tôn và hư hỏng nhiều hạng mục.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác nhận, sự cố trên nghi bình gas trong căn nhà bị rò rỉ khí gas, sau đó gặp nguồn nhiệt dẫn đến phát nổ. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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