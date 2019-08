Nơm nớp nỗi lo cây xanh gãy cành, bật gốc ở Hà Nội mùa mưa bão

Mới đây nhất vào rạng sáng 10/8, trận mưa dông tại thủ đô đã khiến một gốc cây lớn trên đường Trần Đăng Ninh (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) bất ngờ đổ ra giữa lòng đường, khiến một người đi đường thiệt mạng. Thực trạng này đang đòi hỏi cần nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những hiểm họa đối với người dân, nhất là khi mùa mưa bão năm nay đang có những dấu hiệu bất thường.

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền đêm 2/8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mang theo mưa lớn trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của mưa bão số 2, tối 3/7, tại phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, một cây xanh bất ngờ đổ xuống đường khiến hai người phụ nữ đi xe máy bị thương. Rạng sáng 9/8, Hà Nội có mưa lớn kèm gió to, một cây phượng trên đường Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy cũng bất ngờ gãy đổ, đè trúng người đàn ông điều khiển xe máy đi ngang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Còn tại nhiều quận huyện của Hà Nội, mỗi khi trời mưa bão cũng xảy ra tình trạng cây đổ, tuy không làm ai bị thương nhưng điều đó cũng cho thấy cần phải xử lý cây xanh có nguy cơ gãy đổ, nhất là trong thời điểm mưa bão.



Có thể thấy, mỗi năm đến mùa mưa bão tại Hà Nội đều có không ít cây xanh bị bật gốc, gãy cành khiến nhiều người dân lo lắng. Chị Trần Thị Hiền, quận Thanh Xuân cho biết: "Mỗi mùa mưa bão hà nội đổ cây nhiều, nên mỗi khi trời mưa là tôi không dám ra đường, sau mỗi trận mưa có nhiều thông tin về cây đổ gây chết người hay đè vào ô tô nên tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi rất mong muốn Hà Nội có biện pháp không để xảy ra tình trạng này nữa”.

Hiện nay, phần lớn hệ thống cây xanh ở Thủ đô đã phát triển qua nhiều thời kỳ, với hệ thống cây bóng mát, cây cổ thụ có khi hàng trăm tuổi. Dù các đơn vị chức năng thường xuyên thực hiện các biện pháp tỉa nhánh, cắt ngọn nhưng tình trạng cây gãy đổ, gây tai họa bất ngờ cho người đi đường vẫn tiềm ẩn khá nhiều. Ngoài ra, còn phải kể tới những tuyến đường có các loại cây tuy nhỏ nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm gãy đổ do đặc điểm thân cây giòn, rễ nông, không được rào chắn cẩn thận…

Chị Nguyễn Phương Dung ở Quận Cầu Giấy cho biết: “Mỗi lần trời mưa đều nán lại ở nhà nếu việc không quá gấp. Nhiều khi đang đi trên đường gió mạnh cành cây cũng rơi xuống trước mặt mình, may mắn chỉ là những cành nhỏ thôi. Tôi rất mong muốn Hà Nội có biện pháp giảm thiểu cây gẫy đổ, có những che chắn, chống cây bớt đổ, thường xuyên cắt tỉa cành”.

Bên cạnh sự biến đổi bất thường của thời tiết, nguyên nhân cây xanh gãy đổ liên tục còn do việc thi công hạ tầng đô thị khá bất cập. Việc thi công xây dựng vỉa hè thường hạ cốt hoặc nâng nền lên cao khiến rễ cây lâu năm bị nông, dẫn đến cây dễ gãy đổ. Mưa lớn, đất nền yếu, lại thêm việc chặt rễ cây khi thi công công trình ngầm đã làm giảm độ vững chắc của cây, nên khi có gió giật mạnh cây rất dễ đổ.

Hàng năm, Sở Xây dựng Hà Nội đều có chỉ đạo về việc xử lý hiểm họa cây xanh có nguy cơ bật gốc, gãy đổ, tuy nhiên cũng không thể giải quyết triệt để được vấn đề. Ông Nguyễn Việt Hưng, Phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: “Sở Xây dựng và các ban ngành sẽ tăng cường kiểm tra và gia cố cọc chống, cắt sửa những cây nặng tán trong mùa mưa bão. Sở Xây dựng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện duy trì cắt tỉa cây xanh trong địa bàn thành phố, tăng cường kiểm tra và rà soát hàng quý, hàng tháng”.