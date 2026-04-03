Nữ công nhân ở Quảng Ngãi trả lại 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Trước đó, sáng 1/4 khi vừa thức dậy, chị Phạm Thị Quỳnh Như, một công nhân may, bất ngờ nhận thông báo số tiền 550 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình từ một người không quen biết. Nghi ngờ là có người chuyển nhầm nên chị Quỳnh Như đã chủ động đến Công an phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi để trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh và xử lý số tiền.

Chị Phạm Thị Quỳnh Như (đứng giữa) đã hoàn thành việc trao trả tiền cho người chuyển nhầm

Công an phường Cẩm Thành phối hợp với ngân hàng vào cuộc xác minh. Qua đó, xác định số tiền trên là của chị Tô Thị Thu M. (39 tuổi), trú tại xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoản để trả nợ nhưng do sơ suất đã chuyển nhầm.

Ngay trong ngày, dưới sự hỗ trợ của Công an phường và ngân hàng, chị Phạm Thị Quỳnh Như đã hoàn tất các thủ tục, chuyển trả lại toàn bộ số tiền 550 triệu đồng cho chị M.