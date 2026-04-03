  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nữ công nhân ở Quảng Ngãi trả lại 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Thứ Sáu, 10:20, 03/04/2026
VOV.VN - Chị Phạm Thị Quỳnh Như (21 tuổi) trú tại thôn Bình Tây, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi vừa làm thủ tục trả lại số tiền 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Trước đó, sáng 1/4 khi vừa thức dậy, chị Phạm Thị Quỳnh Như, một công nhân may, bất ngờ nhận thông báo số tiền 550 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình từ một người không quen biết. Nghi ngờ là có người chuyển nhầm nên chị Quỳnh Như đã chủ động đến Công an phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi để trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh và xử lý số tiền.

nu cong nhan o quang ngai tra lai 550 trieu dong do nguoi khac chuyen nham hinh anh 1
Chị Phạm Thị Quỳnh Như (đứng giữa) đã hoàn thành việc trao trả tiền cho người chuyển nhầm

Công an phường Cẩm Thành phối hợp với ngân hàng vào cuộc xác minh. Qua đó, xác định số tiền trên là của chị Tô Thị Thu M. (39 tuổi), trú tại xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoản để trả nợ nhưng do sơ suất đã chuyển nhầm.

Ngay trong ngày, dưới sự hỗ trợ của Công an phường và ngân hàng, chị Phạm Thị Quỳnh Như đã hoàn tất các thủ tục, chuyển trả lại toàn bộ số tiền 550 triệu đồng cho chị M.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Cán bộ Công an Quảng Ngãi trả lại gần 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm
VOV.VN - Hôm nay (31/10), Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi vừa xác minh và trao trả lại số tiền 85 triệu đồng cho người chuyển nhầm tiền vào tài khoản cá nhân của Thiếu tá Võ Ngọc Hiển, hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Sơn Tịnh.

CSGT Quảng Ngãi nhặt được điện thoại, tìm trả lại chủ nhân
VOV.VN - Trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhặt được một điện thoại di động do người dân đánh rơi và nhanh chóng xác minh, trao trả tận tay chủ nhân. 

Trả lại 100 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm
VOV.VN - Sáng 30/7, Công an xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng (xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận trước đây) xác nhận vừa hỗ trợ người dân trả lại 100 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

