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Nữ quân y 10 năm tận tâm với đồng bào vùng biên

Thứ Ba, 07:10, 20/10/2026
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VOV.VN - Suốt 10 năm công tác tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Trung tá Nguyễn Thị Ngoạt tận tình chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên Cao Bằng, góp phần vun đắp tình quân dân nơi biên giới.

 

Con đường xuống bản từ lâu đã quen thuộc với Trung tá Nguyễn Thị Ngoạt. Mỗi tuần một lần, chị chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế để đến thăm khám sức khoẻ cho bà con xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Gắn bó với màu áo lính 30 năm, trong đó có 10 năm công tác tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, chị thấu hiểu những trở ngại trong công tác chăm sóc sức khỏe ở địa bàn biên giới. Nhiều người cao tuổi, sức yếu, đi lại khó khăn; khi đau ốm, có người tự mua thuốc hoặc chữa trị tại nhà thay vì đến cơ sở y tế. Vì vậy, mỗi chuyến đi của chị không chỉ là dịp thăm khám, cấp thuốc mà còn để hướng dẫn bà con cách chăm sóc sức khỏe và khuyến khích đi khám khi có dấu hiệu bất thường. Với những người già yếu, sự có mặt của nữ quân y cũng là lời thăm hỏi, động viên giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Đàm Thủy nhận chăm sóc y tế cho 3 gia đình có vợ liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn. Sự quan tâm, chăm sóc tận tình của những người lính quân y không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các gia đình chính sách.

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Bên cạnh thăm khám, cấp thuốc, Trung tá Nguyễn Thị Ngoạt còn kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn bà con không tự ý dùng thuốc khi chưa rõ bệnh

Bà Mạc Thị Phúng, ở xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy chia sẻ: “Tôi tuổi già sức yếu rồi, không đi ra ngoài thăm khám sức khỏe được. Ở đây được các cô bên quân y đến thăm khám cho, tôi thấy vui lắm, cảm ơn các cô chú bộ đội biên phòng rất nhiều. Được khám và được phát thuốc miễn phí nữa nên tôi thấy yên tâm, sức khỏe cũng được đảm bảo”.

Bên cạnh thăm khám, cấp thuốc, Trung tá Nguyễn Thị Ngoạt còn kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn bà con không tự ý dùng thuốc khi chưa rõ bệnh. Những lời giải thích gần gũi, dễ hiểu giúp người dân từng bước thay đổi thói quen chữa bệnh. Bà Mã Thị Yên, cũng ở xóm Khuổi Ky cho biết, trước đây mỗi khi đau ốm, bà thường tự mua thuốc uống. Có lần bệnh nặng, bà phải đi xa để chữa trị. Từ ngày được quân y đến tận nhà thăm khám, bà cảm thấy yên tâm hơn.

 “Tôi cũng hay đau ốm, xong đi mua thuốc ở ngoài về uống nhưng không đỡ. Được các cô quân y đến nhà khám cho, cho thuốc nữa, uống vào thấy đỡ nhiều. Ngày trước có một lần tôi bị bệnh nặng, phải đi xa chữa nên khổ lắm. Đi xuống huyện cũ chữa nhưng không khỏi, xong phải ra tận thị xã cũ chữa, đi xa mệt lắm. Lúc đó còn không có xe đi lại thuận tiện như bây giờ nữa. Từ khi có các cô quân y về đây là yên tâm lắm”.

nu quan y 10 nam tan tam voi dong bao vung bien hinh anh 2
Sự tận tâm của Trung tá Nguyễn Thị Ngoạt được người dân ghi nhận và cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Đàm Thủy đánh giá cao

Với Trung tá Nguyễn Thị Ngoạt, niềm vui sau mỗi chuyến đi là thấy bà con khỏe hơn và quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Trong những năm công tác ở Đàm Thủy, có một kỷ niệm chị vẫn nhớ.  “Tôi nhớ nhất là lần xuống nhà một bà cụ 70 tuổi. Lúc ấy bà không dậy được, tôi trực tiếp xuống khám thì thấy bà sốt cao. Tôi cho thuốc uống hạ sốt, bà khỏi và cảm ơn, còn mang cả gà với gạo nếp đến. Đó là kỷ niệm đẹp nhất đối với tôi, lúc ấy tôi rất xúc động. Tôi cũng mong bà con hiểu, nhận thức được và đi khám, chữa bệnh kịp thời, giữ gìn sức khỏe cho bản thân vì một cộng đồng khỏe mạnh”.

Sự tận tâm của Trung tá Nguyễn Thị Ngoạt được người dân ghi nhận và cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Đàm Thủy đánh giá cao. Theo Đại úy Nông Quốc Huy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đàm Thủy, những lần quân y đến thăm khám, chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc cho bà con đã góp phần gắn kết tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân trên địa bàn.

 “Chị Ngoạt, một quân y của đơn vị, đã có nhiều năm công tác. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đánh giá rất cao trình độ, năng lực cũng như trách nhiệm của chị trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ và nhân dân, cũng như các gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn. Qua những lần đi khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cũng như cấp phát thuốc cho bà con ở khu vực biên giới, chị đã tạo được tình đoàn kết quân dân gắn bó keo sơn giữa cán bộ, quân và dân ở khu biên giới, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân cũng như thế trận biên phòng toàn dân vững chắc”- Đại úy Nông Quốc Hu nói.

10 năm gắn bó với Đàm Thủy, Trung tá Nguyễn Thị Ngoạt vẫn đều đặn mang túi thuốc đến những ngôi nhà thân thuộc. Những chuyến đi ấy giúp người dân được tiếp cận chăm sóc sức khỏe gần hơn, đồng thời tạo thêm sự tin cậy giữa bà con với người lính Biên phòng. Ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, sự tận tình của người nữ quân y Biên phòng được gửi gắm trong từng lần thăm khám, lời tư vấn và sự sẻ chia. Từ những việc làm lặng lẽ ấy, tình quân dân thêm bền chặt, góp phần xây dựng thế trận lòng dân và giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Nông Diệp-Mỹ Duyên/VOV-Đông Bắc
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