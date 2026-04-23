Nữ sinh 22 tuổi giành học bổng tiến sĩ trường top 8 thế giới

Trần Quỳnh Trang, sinh viên ngành Hóa Dược (chương trình chất lượng cao), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã lựa chọn một hành trình dài hơi với nghiên cứu khoa học. Thành quả là học bổng tiến sĩ tại National University of Singapore (NUS) - ngôi trường thuộc Top 8 thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng QS của Quacquarelli Symonds.

Trần Quỳnh Trang (2004), sinh viên ngành Hóa Dược K67, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Bước điều chỉnh từ hai lần trượt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia

Ít ai biết rằng, trước khi chạm tới cột mốc này, Trang từng hai lần trượt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa. Với nhiều học sinh chuyên, đó có thể là cú sốc lớn. Nhưng với Trang, đó không phải là điểm kết thúc, mà là bước điều chỉnh hướng đi.

Thay vì đặt toàn bộ mục tiêu vào các kỳ thi, cô bắt đầu nghĩ xa hơn về con đường nghiên cứu - lĩnh vực đòi hỏi sự bền bỉ và chiều sâu. Chính lựa chọn này đã mở ra một hành trình khác, ít ồn ào nhưng chắc chắn.

Bước ngoặt đến khi Trang trở thành sinh viên ngành Hóa dược tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Không chờ đến khi được phân công theo lộ trình, cô chủ động xin vào phòng thí nghiệm ngay từ cuối năm nhất.

Theo PGS.TS. Mạc Đình Hùng, Phó Trưởng khoa Hóa học, Trưởng phòng Thí nghiệm - người trực tiếp hướng dẫn Trang, cho biết, nữ sinh tham gia phòng thí nghiệm từ đầu năm thứ hai đại học.

“Thời gian đầu, Trang rất nhiệt tình, ham học hỏi nhưng phân bổ thời gian chưa thực sự tốt khi còn đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hóa học. Tuy nhiên, từ năm ba, bạn trưởng thành rõ rệt, xác định được mục tiêu và làm thí nghiệm rất chăm chỉ”, thầy Hùng chia sẻ.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, Trang tiếp cận lĩnh vực tổng hợp các hợp chất có hoạt tính chống ung thư - hướng nghiên cứu gắn với mối quan tâm từ thời phổ thông. Việc từng muốn theo ngành Y nhưng nhận ra không phù hợp đã khiến cô lựa chọn một con đường khác: Góp phần vào cuộc chiến chống ung thư từ góc độ nghiên cứu khoa học.

Sau khoảng một năm làm quen, từ năm ba, Trang bắt đầu tham gia nghiên cứu một cách bài bản. Nhóm của cô có bài báo khoa học và tham gia báo cáo tại hội nghị quốc tế ở Singapore, đạt giải cho phần trình bày xuất sắc. Một dấu mốc đáng nhớ là khi Trang tham gia chương trình hè NUS Science Summer Institute 2026 (SSI). Nhận thức đây là cơ hội quan trọng, cô chuẩn bị bài báo cáo nghiêm túc và tiếp tục giành giải thưởng trình bày xuất sắc.

Theo thầy Hùng, chính trải nghiệm này giúp Trang trưởng thành hơn về tư duy học thuật, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho việc ứng tuyển các chương trình đào tạo cao hơn.

Hồ sơ học thuật không chỉ là điểm số

Theo Trang, hồ sơ học bổng tiến sĩ không thể chỉ dựa vào điểm trung bình tích lũy (GPA), dù đây là yếu tố quan trọng. Nữ sinh duy trì kết quả học tập cao, đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu, tìm kiếm học bổng và chương trình trao đổi.

Những trải nghiệm này không chỉ giúp “làm đẹp” CV mà còn giúp cô xác định rõ hướng đi lâu dài.

Trần Quỳnh Trang được trao giải báo cáo xuất sắc tại hội nghị báo cáo khoa học của Đại học Quốc Gia Singapore. Ảnh: NVCC

Theo đánh giá từ người hướng dẫn, điểm nổi bật nhất ở Trang là sự bền bỉ. "Đây cũng là những yếu tố quan trọng khi theo đuổi nghiên cứu. Có thể xuất phát điểm không cao như một số bạn khác, nhưng việc xác định mục tiêu và kiên trì thực hiện đã giúp Trang đạt được kết quả như mong muốn”, PGS.TS. Mạc Đình Hùng nhận xét.

Trang bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ năm ba - không quá sớm nhưng đủ để hoàn thiện những yếu tố cốt lõi. Trong quá trình phỏng vấn, cô nhấn mạnh định hướng nghiên cứu và mục tiêu tương lai, yếu tố được hội đồng tuyển sinh đánh giá cao.

Theo thầy Hùng, việc tham gia nghiên cứu sớm, có bài báo quốc tế cùng quá trình tích lũy kinh nghiệm bài bản đã giúp hồ sơ của Trang đủ sức thuyết phục Đại học Quốc gia Singapore.

Trang cho rằng hoạt động ngoại khóa không phải yếu tố quyết định trong môi trường nghiên cứu, nhưng nếu lựa chọn phù hợp, vẫn có thể hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo.

Ngoài học tập, cô từng là Chủ nhiệm CLB Hóa học và Phó Chủ nhiệm CLB Guitar. Với Trang, nghiên cứu khoa học không đồng nghĩa với việc tách biệt khỏi đời sống.

Các hoạt động này giúp cô rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, thuyết trình – những kỹ năng cần thiết cho cả học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, âm nhạc mang lại sự cân bằng và góp phần nuôi dưỡng khả năng sáng tạo.

Ngoài học tập và nghiên cứu, Trang còn là Chủ nhiệm CLB Hóa học và Phó Chủ nhiệm CLB Guitar. Ảnh: NVCC

Sau khi nhận học bổng tiến sĩ tại NUS, Trang không chỉ nghĩ đến cơ hội học tập quốc tế mà còn dự định quay trở về Việt Nam. Cô mong muốn tiếp tục làm nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường đại học, góp phần phát triển khoa học cơ bản và hỗ trợ thế hệ sinh viên đi sau, trong bối cảnh ngày càng ít học sinh lựa chọn các ngành khoa học tự nhiên.

Cuối tháng 4 này, Trang sẽ hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và bắt đầu chương trình tiến sĩ tại NUS từ tháng 5.

Hành trình của Trần Quỳnh Trang không phải là câu chuyện của những bước nhảy vọt, mà là sự tích lũy bền bỉ qua từng giai đoạn: Từ thất bại ban đầu, lựa chọn đúng hướng đến kiên trì theo đuổi mục tiêu.