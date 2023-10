Nữ sinh bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng, lột đồ

Bà Võ Thị Hồng Bích, 42 tuổi, ở thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cho biết, con gái của bà là cháu V.T.N.D. học sinh lớp 9, trường Tiểu học - Trung học cơ sở Vạn Thạnh liên tục bị nhóm bạn học cùng trường đánh, lột đồ nhiều lần. Trong đó, 5 bạn học tại trường thường xuyên ép cháu N.D ra những khu vực vắng vẻ để đánh đập. Đỉnh điểm là nhóm nữ sinh này quay lại clip đánh đấm, lột đồ N.D rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Sau khi bị bạn đánh hội đồng, em N.D, đã nghỉ học ở nhà

Gia đình không hề biết sự việc, đến khi đoạn clip trên được chia sẻ trên mạng xã hội thì mới hỏi con mình. Sau đó, gia đình làm đơn gửi đến cơ quan Công an xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Nguyên nhân được cháu N.D trình bày với gia đình là các bạn đưa tiền nhờ N.D đặt mua áo trên mạng. Nhưng sau khi đặt về, các bạn không lấy và đòi lại số tiền 450.000 đồng đã đưa trước đó. N.D không có tiền trả nên bị các bạn đánh và hăm dọa không được kể lại sự việc cho gia đình. Sự việc xảy ra đến nay hơn 1 tháng nhưng nhà trường và địa phương vẫn chưa xử lý dứt điểm. Cũng vì xấu hổ, con gái chị Bích hiện xin phép nghỉ ở nhà.

Ông Nguyễn Xuân Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là sự việc đáng buồn, cần phải xử lý để giáo dục các cháu. Sau khi clip được phát tán, địa phương cùng Công an xã, nhà trường và phụ huynh các em trong đoạn clip đã có buổi làm việc. Tại đây, địa phương đã yêu cầu các em học sinh nói trên xin lỗi gia đình nạn nhân. Công an sẽ có báo cáo về kết quả xác minh vụ việc, gửi về nhà trường để có hình thức xử lý kỷ luật các em học sinh có hành vi bạo lực học đường.