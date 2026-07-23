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VOV.VN - Thông qua đặc điểm quần áo, đôi sandal và đặc biệt là vết sẹo trên vai, gia đình xác định thi thể tìm thấy trên sông Sài Gòn là chị T.T.T.N - nữ sinh mất liên lạc sau khi rời ga Ba Son vào ngày 18/7.
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https://vid.vov.vn/2026-07/4.nu-sinh-mat-tich-o-tp.hcm-gia-dinh-nhan-dang-thi-the-tim-thay-tren-song-sai-gon-l1.m3u8
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Nữ sinh mất tích ở TPHCM, gia đình nhận dạng thi thể tìm thấy trên sông Sài Gòn
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2026-07/4.nu-sinh-mat-tich-o-tp.hcm-gia-dinh-nhan-dang-thi-the-tim-thay-tren-song-sai-gon-l1.m3u8
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