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Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng lỗi lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thứ Hai, 09:06, 03/08/2026
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VOV.VN - Nữ tài xế có hành vi lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 2/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế có hành vi lùi xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

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Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng do lỗi lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện ô tô mang BKS 79A lùi xe tại Km163 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hải Ninh (tỉnh Lâm Đồng), gần nút giao Chợ Lầu. Toàn bộ diễn biến vụ việc được hệ thống camera giám sát ghi lại.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã dừng phương tiện để kiểm tra. Qua làm việc, tài xế xuất trình giấy tờ mang tên D.T.H. (SN 1981, trú tỉnh Khánh Hòa).

Theo quy định, người điều khiển ô tô lùi xe trên đường cao tốc bị phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

PV/VOV - Giao thông
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