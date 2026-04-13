Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện ở Hà Nội

Theo thông tin từ người dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h58 cùng ngày, tại khu vực phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn).

Xe ô tô đi ngược chiều bị va chạm. Ảnh: Cắt từ clip

Thời điểm trên, ô tô màu trắng mang BKS 30L-221xx do một phụ nữ điều khiển, lưu thông theo hướng về phố Trần Vỹ. Khi đến địa điểm trên, xe này bất ngờ va chạm với 2 xe máy đang di chuyển cùng chiều.

Chưa dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục đâm vào đuôi xe tải mang BKS 29H-746xx phía trước, rồi va chạm với một ô tô khác mang BKS 30E-393xx đi theo chiều ngược lại.

Ô tô do người phụ nữ điều khiển bị hư hỏng sau tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Hậu quả vụ tai nạn khiến một người đi xe máy bị thương. Tại hiện trường, nhiều phương tiện bị hư hỏng, giao thông khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Nhân chứng cho biết, sau khi xảy ra va chạm, nữ tài xế có biểu hiện hoảng loạn và ở lại trong xe, khoảng hơn 10 phút sau mới bước xuống.

Nữ tài xế sau khi gây ra vụ tai nạn Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc.

Xe máy bị hư hỏng. Ảnh: Cắt từ clip

Lực lượng chức năng cũng đã đưa nữ tài xế đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và các chất kích thích theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.