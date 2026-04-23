Nửa thế kỷ “ươm mầm" cán bộ từ mái trường THPT Dân tộc nội trú N’ Trang Lơng

Thứ Năm, 11:22, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ một cơ sở giáo dục đặc thù, Trường THPT DTNT N’ Trang Lơng đã trở thành “vườn ươm” nguồn cán bộ người DTTS cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên. 50 năm qua, hàng nghìn học sinh trưởng thành từ đây đã quay về phục vụ quê hương mình, tạo nên hành trình bền bỉ gieo mầm tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm.

Những ngày cận kề lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Dân tộc Nội trú N’ Trang Lơng tỉnh Đắk Lắk, chị H’Giang Niê, cựu học sinh niên khóa 2000-2003 không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ lại quãng thời gian học tập dưới mái trường nội trú. Từ một cô bé lớn lên ở buôn làng với nhiều bỡ ngỡ, chính môi trường giáo dục và sự dìu dắt của thầy cô nơi đây đã giúp chị từng bước trưởng thành, nuôi dưỡng khát vọng học tập và cống hiến. Trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến cấp tỉnh, hiện nay chị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Mdroh, đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk. Nhìn lại chặng đường đã qua, chị H’Giang Niê cho rằng, nền tảng quan trọng cho hành trình trở thành một cán bộ hôm nay được hình thành từ những năm tháng học tập tại Trường THPT Dân tộc Nội trú N’ Trang Lơng.

Trường THPT DTNT N' Trang Lơng tỉnh Đắk Lắk, ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú đầu tiên của khu vực Tây Nguyên sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng 4 năm 2026.

“Từ một cô bé ở buôn làng, khi vào trường, tôi rất tự ti. Nhưng mái trường này là một điểm tựa về tri thức, về tinh thần và cả về bản sắc. Nhà trường dạy chúng tôi về trách nhiệm với gia đình, xã hội và với nhà trường, tạo nên nền tảng ngày hôm nay”, chị H'Giang chia sẻ.

Thành lập năm 1976, ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trường THPT Dân tộc Nội trú N’ Trang Lơng khởi đầu từ mô hình “vừa học vừa làm”. Trải qua nhiều lần đổi tên và phát triển, đến nay nhà trường đã trở thành một cơ sở giáo dục đặc thù của tỉnh Đắk Lắk, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã trở thành một cơ sở giáo dục đặc thù của tỉnh Đắk Lắk, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo khoảng 12.300 học sinh. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành cán bộ, lãnh đạo, trí thức, đang công tác và cống hiến trên nhiều lĩnh vực, từ các cơ quan Trung ương, khu vực Tây Nguyên đến chính quyền các địa phương trong tỉnh.

Theo thầy Bùi Xuân Lễ, Hiệu trưởng nhà trường, cùng với dạy học, nhà trường còn đảm nhận một chức năng quan trọng là tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số.

“Trọng trách của nhà trường là thực hiện hai nhiệm vụ song song và cực kỳ quan trọng đó là nuôi dưỡng và dạy dỗ các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng được nguồn nhân lực để phát triển khu vực dân tộc và miền núi cũng như là yêu cầu của địa phương và của đất nước”, thầy Bùi Xuân Lễ khẳng định.

Học sinh được học tập và sinh hoạt trong môi trường khép kín, được hỗ trợ học bổng, chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt theo quy định, tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện

Với mô hình nội trú, toàn bộ học sinh được học tập và sinh hoạt trong môi trường khép kín, được hỗ trợ học bổng, chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt theo quy định. Đây là nền tảng để các em phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng và ý thức cộng đồng.

Môi trường nội trú cũng là không gian đa văn hóa, nơi học sinh của 17 dân tộc cùng học tập, giao lưu, tạo nên sự giao thoa giữa nhiều giá trị văn hóa, từ cồng chiêng Tây Nguyên đến các làn điệu dân ca vùng miền. Trong sự dìu dắt tận tâm của thầy cô, những “hạt giống” tri thức và khát vọng cống hiến vẫn đang được nuôi dưỡng qua từng thế hệ.

Em Lê Hoàng Phương, học sinh lớp 11A4, dân tộc Sán Chay chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự hào vì các thế hệ anh chị đi trước đều trở thành những người rất thành công. Em cũng mong muốn mình có thể cố gắng đạt được những thành tích và sau này giúp ích cho quê hương, nước nhà như thế hệ các anh chị đi trước”.

Không gian đa văn hóa tạo nên sự giao thoa giữa nhiều giá trị trong bản sắc các dân tộc

Theo bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, sau 50 năm hình thành và phát triển, dấu ấn nổi bật của Trường THPT Dân tộc Nội trú N’ Trang Lơng là góp phần quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, lực lượng trực tiếp tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ thực tiễn đó, ngành giáo dục Đắk Lắk xác định việc phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số, đặc biệt là đào tạo cán bộ tại chỗ, tiếp tục là nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới. Với vai trò là ngôi trường đầu ngành của hệ thống trường dân tộc nội trú trong tỉnh, Trường THPT Dân tộc Nội trú N’ Trang Lơng được giao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh hội nhập.

Bà Lê Thị Thanh Xuân cho biết: “Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số cho tỉnh Đắk Lắk cũng như là khu vực. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng mong muốn nhà trường sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về phương pháp dạy học, cách thức quản trị và tập trung nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh, đào tạo ra một thế hệ học sinh có tri thức, có bản lĩnh, có năng lực hội nhập quốc tế”.

Với vai trò là ngôi trường đầu ngành của hệ thống trường dân tộc nội trú trong tỉnh Đắk Lắk, nơi đây đang tiếp tục nuôi dưỡng những "hạt giống" tri thức và khát vọng cống hiến.

Từ một ngôi trường còn nhiều khó khăn trong những ngày đầu thành lập, đến nay Trường THPT Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng đã được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục từng bước được khẳng định. Suốt 10 năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của trường luôn đạt 100%. Thực tiễn đó cho thấy hiệu quả của việc đầu tư trọng tâm cho hệ thống trường dân tộc nội trú, mô hình giáo dục chuyên biệt nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau 50 năm “ươm mầm” tri thức, từ mái trường N’Trang Lơng đã trưởng thành nhiều thế hệ cán bộ, trí thức người dân tộc thiểu số, nhiều người quay trở về phục vụ và góp phần phát triển chính quê hương mình.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Cận cảnh ngôi trường liên cấp nội trú đầu tiên giữa biên giới Điện Biên
Cận cảnh ngôi trường liên cấp nội trú đầu tiên giữa biên giới Điện Biên

VOV.VN - Tại xã biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên), Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn – ngôi trường liên cấp nội trú đầu tiên được khởi công và khánh thành trong cả nước đã hoàn thiện sau 151 ngày thi công thần tốc, sẵn sàng đón học sinh trước lễ khánh thành ngày 31/1.

Cận cảnh ngôi trường liên cấp nội trú đầu tiên giữa biên giới Điện Biên

Cận cảnh ngôi trường liên cấp nội trú đầu tiên giữa biên giới Điện Biên

VOV.VN - Tại xã biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên), Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn – ngôi trường liên cấp nội trú đầu tiên được khởi công và khánh thành trong cả nước đã hoàn thiện sau 151 ngày thi công thần tốc, sẵn sàng đón học sinh trước lễ khánh thành ngày 31/1.

"Gieo chữ" nơi biên cương: Khi ngôi trường là cột mốc chủ quyền
"Gieo chữ" nơi biên cương: Khi ngôi trường là cột mốc chủ quyền

VOV.VN - Xây dựng trường học ở khu vực biên giới là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục cũng như đối với đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

"Gieo chữ" nơi biên cương: Khi ngôi trường là cột mốc chủ quyền

"Gieo chữ" nơi biên cương: Khi ngôi trường là cột mốc chủ quyền

VOV.VN - Xây dựng trường học ở khu vực biên giới là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục cũng như đối với đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Từ "Trường" thành "Đại học": Bước ngoặt nâng tầm vị thế ngôi trường 127 năm tuổi
Từ "Trường" thành "Đại học": Bước ngoặt nâng tầm vị thế ngôi trường 127 năm tuổi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự phát triển của ngôi trường có bề dày 127 năm truyền thống, trở thành đại học thứ 12 của cả nước hoạt động theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Từ "Trường" thành "Đại học": Bước ngoặt nâng tầm vị thế ngôi trường 127 năm tuổi

Từ "Trường" thành "Đại học": Bước ngoặt nâng tầm vị thế ngôi trường 127 năm tuổi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự phát triển của ngôi trường có bề dày 127 năm truyền thống, trở thành đại học thứ 12 của cả nước hoạt động theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Cận cảnh trường dòng Saint Thomas - ngôi trường 100 tuổi giữa lòng Nam Định
Cận cảnh trường dòng Saint Thomas - ngôi trường 100 tuổi giữa lòng Nam Định

VOV.VN - Tọa lạc trên đường Nguyễn Du, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình ngôi trường 100 năm tuổi với tên gọi Saint Thomas d’Aquin nay là trường THPT Nguyễn Khuyến gây ấn tượng bởi kiến trúc Gothique Pháp hiếm thấy ở Việt Nam. Công trình được xây dựng từ năm 1924 để đào tạo và dạy học cho tín đồ Thiên Chúa giáo.

Cận cảnh trường dòng Saint Thomas - ngôi trường 100 tuổi giữa lòng Nam Định

Cận cảnh trường dòng Saint Thomas - ngôi trường 100 tuổi giữa lòng Nam Định

VOV.VN - Tọa lạc trên đường Nguyễn Du, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình ngôi trường 100 năm tuổi với tên gọi Saint Thomas d’Aquin nay là trường THPT Nguyễn Khuyến gây ấn tượng bởi kiến trúc Gothique Pháp hiếm thấy ở Việt Nam. Công trình được xây dựng từ năm 1924 để đào tạo và dạy học cho tín đồ Thiên Chúa giáo.

