Nước đã cơ bản rút hết, Lào Cai không còn ngập úng

Tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, ông Sí Trung Kiên, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết, đến chiều 3/7, phần nước ngập do mưa lớn gây ra tại một số khu vực của huyện trong buổi sáng cơ bản đã rút hết. Một số diện tích lúa trà sớm bị ngập, nhưng nước rút nhanh, nên không ảnh hưởng gì lớn. Ngoài ra không có thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, như VOV đã thông tin, đêm về sáng 3/7, mưa rào diện rộng xuất hiện đều khắp tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 50mm. Cá biệt, có một số địa phương ghi nhận mưa rất lớn và đặc biệt lớn như xã Quang Kim (gần 190mm) và thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát (trên 240mm). Đây là trận mưa lớn nhất quan trắc được tại Lào Cai kể từ đầu mùa mưa đến nay.

Mưa lớn phát sinh lũ quét đã cuốn trôi 3 con trâu tại một hộ gia đình ở thôn Lầu Thí Chải, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương. Hiện các địa phương trong tỉnh Lào Cai đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.



Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, các lực lượng tại chỗ của các địa phương phân công nhau rà soát, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo ngày và đêm 3/7, mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to nhiều khả năng vẫn tiếp tục trút xuống Lào Cai. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các tác động tiêu cực do mưa gây ra như ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió lốc, sét đánh trong cơn dông./.