Nước sông Cầu Đỏ lại nhiễm mặn, ảnh hưởng cấp nước sinh hoạt

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết, khoảng 1 tuần nay (từ ngày 10 đến 18/6), độ mặn tại sông Cầu Đỏ có xu hướng tăng dần và luôn duy trì ở ngưỡng 1.000 mg/lít. Độ mặn cao nhất đo được là 3.448 mg/lít, cao hơn ngưỡng cho phép 250 mg/lít.

Trạm bơm An Trạch phải vận hành suốt ngày đêm để lấy nguồn nước thô từ đập dâng An Trạch cấp cho Nhà máy nước Cầu Đỏ. Hiện nay, mực nước ở đập An Trạch cũng giảm dần.

Nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng.

Lo ngại tình trạng thiếu nước sinh hoạt sẽ diễn ra cục bộ tại một số khu vực cuối nguồn, Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng đã thông báo đến người dân sẽ giảm công suất cấp nước, mong muốn khách hàng có biện pháp dự trữ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

Ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Gám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết, đến nay dự án “Nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ” giai đoạn 1 thêm 60.000 m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư trên 200 tỉ đồng đã hoàn thành và đủ điều kiện để vận hành kỹ thuật.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, đang mùa cao điểm du lịch nên đơn vị chưa thể ngừng cấp nước để đấu nối. Nếu cụm cấp nước này được đấu nối sẽ đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân.

"Nước đang nhiễm mặn, bị thiếu nước sinh hoạt tại một số khu vực xa chứ không nghiêm trọng lắm. Nước đang mặn lại đang thiếu mà ngưng cấp thì sợ ảnh hưởng lớn, cho nên xin ý kiến lùi lại mấy ngày. Dự kiến sang tuần sau, qua lễ hội pháo hoa mới đấu nối chạy, chúng tôi sẽ tranh thủ làm ban đêm", ông Nam cho hay./.