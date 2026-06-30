Ô tô bị lũ cuốn trôi mắc kẹt giữa suối, 10 cán bộ công an ứng cứu

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 30/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn đã phối hợp với người dân cứu hộ thành công một ô tô tải bị lũ cuốn, mắc kẹt giữa suối.

