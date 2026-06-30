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VOV.VN - Ngày 30/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn đã phối hợp với người dân cứu hộ thành công một ô tô tải bị lũ cuốn, mắc kẹt giữa suối.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_o_to_bi_lu_cuon_troi_mac_ket_giua_suoi_10_can_bo_cong_an_ung_cuu.m3u8
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Ô tô bị lũ cuốn trôi mắc kẹt giữa suối, 10 cán bộ công an ứng cứu
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2026-06/tiktok_o_to_bi_lu_cuon_troi_mac_ket_giua_suoi_10_can_bo_cong_an_ung_cuu.m3u8
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