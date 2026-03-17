Ô tô bị tàu hàng húc văng xuống mương khi băng qua đường ngang dân sinh ở Hà Nội

Thứ Ba, 08:22, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 16/3, một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại khu vực đường ngang dân sinh trên địa bàn Hà Nội, khiến một ô tô bị tàu hàng đâm văng xuống mương.

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 14 (Hà Nội), vào khoảng 19h35 cùng ngày, tại Km 33+920 (đoạn qua thôn Nhân Hòa, xã Đại Thanh, Hà Nội), ô tô mang biển kiểm soát 30K-901.XX do một người đàn ông điều khiển đã băng qua đường ngang dân sinh. Khu vực này có biển báo nhưng không có đèn cảnh báo tự động cũng như gác chắn.

Lực lượng chức năng cẩu ô tô lên bờ (Ảnh: Đình Hiếu)

Đúng thời điểm ô tô đi qua, tàu hàng số hiệu 3606 lao tới, va chạm vào phần đuôi xe. Cú đâm khiến ô tô bị đẩy văng xuống mương nước phục vụ tưới tiêu bên cạnh đường ray.

Thời điểm xảy ra va chạm

Sau tai nạn, tài xế ô tô đã tự thoát ra ngoài an toàn. Phương tiện bị hư hỏng phần đuôi, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ô tô bị tàu hoả hất văng xuống mương

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 19h45 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về vụ va chạm giữa ô tô và tàu hỏa tại khu vực trên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Văn Ngân/VOV.VN
