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VOV.VN - Ô tô con đang lưu thông trên đường Dạ Lê, TP Huế bất ngờ tông vào cây xanh ven đường, biến dạng nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến nam tài xế tử vong.
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https://vid.vov.vn/2026-07/5.o-to-bien-dang-sau-cu-tong-vao-cay-ben-duong-nam-tai-xe-21-tuoi-tu-vong.m3u8
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Ô tô biến dạng sau cú tông vào cây bên đường, nam tài xế 21 tuổi tử vong
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2026-07/5.o-to-bien-dang-sau-cu-tong-vao-cay-ben-duong-nam-tai-xe-21-tuoi-tu-vong.m3u8
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