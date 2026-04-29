Ô tô bốc cháy dữ dội ở Vành đai 3 trên cao, giao thông ùn ứ

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một ô tô con 5 chỗ đang di chuyển theo hướng từ cầu Mai Dịch đi cầu Thanh Trì thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu xe, kèm theo cột khói đen bốc cao khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Ô tô con bốc cháy dữ dội trên đường Vành đai 3

Phát hiện sự việc, tài xế cùng những người trên xe đã kịp thời dừng phương tiện, mở cửa thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng. Một số người dân và tài xế lưu thông qua khu vực đã hỗ trợ dùng bình chữa cháy mini để dập lửa ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Huy Nguyen)

Do vụ việc xảy ra đúng vào khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao rất lớn nên đã gây ùn ứ. Các phương tiện di chuyển qua khu vực phải đi chậm hoặc chuyển hướng xuống đường dưới để tránh điểm cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn khu vực. Sau một thời gian, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Các phương tiện dồn về cửa ngõ phía Nam rất đông qua khu vực xảy ra cháy. (Ảnh: Huy Nguyen)

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi nghiêm trọng, hư hỏng gần như hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.