Ô tô bốc cháy dữ dội ở Vành đai 3 trên cao, giao thông ùn ứ

Thứ Tư, 19:13, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 18h05 phút chiều nay (29/4), một vụ cháy ô tô đã xảy ra trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), khiến giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một ô tô con 5 chỗ đang di chuyển theo hướng từ cầu Mai Dịch đi cầu Thanh Trì thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu xe, kèm theo cột khói đen bốc cao khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Ô tô con bốc cháy dữ dội trên đường Vành đai 3

Phát hiện sự việc, tài xế cùng những người trên xe đã kịp thời dừng phương tiện, mở cửa thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng. Một số người dân và tài xế lưu thông qua khu vực đã hỗ trợ dùng bình chữa cháy mini để dập lửa ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Huy Nguyen)

Do vụ việc xảy ra đúng vào khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao rất lớn nên đã gây ùn ứ. Các phương tiện di chuyển qua khu vực phải đi chậm hoặc chuyển hướng xuống đường dưới để tránh điểm cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn khu vực. Sau một thời gian, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Các phương tiện dồn về cửa ngõ phía Nam rất đông qua khu vực xảy ra cháy. (Ảnh: Huy Nguyen)

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi nghiêm trọng, hư hỏng gần như hoàn toàn.

 

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Đang lưu thông trên đường ở Bắc Ninh, một xe ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy
Đang lưu thông trên đường ở Bắc Ninh, một xe ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy

VOV.VN - Đang lưu thông trên đường Lương Văn Nắm, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) một xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 98F-004.XX bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Đang lưu thông trên đường ở Bắc Ninh, một xe ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy

Đang lưu thông trên đường ở Bắc Ninh, một xe ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy

VOV.VN - Đang lưu thông trên đường Lương Văn Nắm, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) một xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 98F-004.XX bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ô tô bốc cháy trên cầu Yên Xuân, Nghệ An
Ô tô bốc cháy trên cầu Yên Xuân, Nghệ An

VOV.VN - Chiếc ô tô 4 chỗ mang biển số tỉnh Nghệ An đang lưu thông trên cầu Yên Xuân ở Nghệ An thì bén lửa.

Ô tô bốc cháy trên cầu Yên Xuân, Nghệ An

Ô tô bốc cháy trên cầu Yên Xuân, Nghệ An

VOV.VN - Chiếc ô tô 4 chỗ mang biển số tỉnh Nghệ An đang lưu thông trên cầu Yên Xuân ở Nghệ An thì bén lửa.

Ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đường Trần Thủ Độ, giao thông ùn ứ kéo dài
Ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đường Trần Thủ Độ, giao thông ùn ứ kéo dài

VOV.VN - Một ô tô tải đang lưu thông trên đường Trần Thủ Độ (phường Yên Sở, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe khi tới nút giao ngõ 15 Ngọc Hồi, khiến giao thông khu vực ùn ứ cục bộ. Lực lượng PCCC và CSGT nhanh chóng có mặt xử lý, rất may không có thiệt hại về người.

Ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đường Trần Thủ Độ, giao thông ùn ứ kéo dài

Ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đường Trần Thủ Độ, giao thông ùn ứ kéo dài

VOV.VN - Một ô tô tải đang lưu thông trên đường Trần Thủ Độ (phường Yên Sở, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe khi tới nút giao ngõ 15 Ngọc Hồi, khiến giao thông khu vực ùn ứ cục bộ. Lực lượng PCCC và CSGT nhanh chóng có mặt xử lý, rất may không có thiệt hại về người.

