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VOV.VN - Đang lưu thông hướng Bắc - Nam trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh), xe khách đã va chạm với xe tải khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_o_to_khach_va_cham_xe_tai_tren_cao_toc_1_nguoi_tu_vong_nhieu_nguoi_bi_thuong.m3u8
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Ô tô khách va chạm xe tải trên cao tốc, 1 người tử vong, nhiều người bị thương
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2026-06/tiktok_o_to_khach_va_cham_xe_tai_tren_cao_toc_1_nguoi_tu_vong_nhieu_nguoi_bi_thuong.m3u8
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