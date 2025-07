Ô tô lao xuống sông sau va chạm với hai xe máy

Địa điểm xảy vụ tai nạn tại km 31 quốc lộ 46, thuộc thị trấn Vạn An (huyện Nam Đàn cũ), nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An giữa xe ôtô với 2 xe máy.

Chiếc xe ô tô gặp nạn được trục vớt.

Vụ tai nạn giao thông giữa được xác định giữa xe ô tô 37A-348.95 do T.H.B điều khiển di chuyển hướng xã Kim Liên đi xã Vạn An với 2 xe máy, biển kiểm soát 37M1-99311 và 37B1-91480 (chưa xác định người điều khiển). Sau va chạm, xe ô tô đã đâm vào lan can cầu và lao xuống sông,

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã kịp thời đến hiện trường để xử lý vụ việc, cứu hộ cứu nạn. Quá trình cẩu, trục vớt xe ô tô từ dưới sông lên thì trong xe không có người.

Đến gần 20h tối nay (13/7), lực lượng chức năng xác nhận, vụ tai nạn có 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.