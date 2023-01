Ô tô xếp hàng cả ngày chờ đăng kiểm ở Đắk Nông

Hơn 10 ngày qua, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 48-01D – Đắk Nông, từ sáng sớm, ô tô xếp thành 3 hàng nối đuôi nhau từ cổng vào chờ đăng kiểm. Do tình trạng quá tải, bảo vệ trung tâm phải liên tục điều tiết, nhắc nhở lái xe không chen lấn, phải xếp hàng theo thứ tự. Trong hàng dài xe chờ đăng kiểm, cùng với xe ở Đắk Nông còn có rất nhiều ô tô mang biển số các địa phương khác như Tp HCM, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Phước…

Lái xe Lê Sỹ Đạt, trú tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cho biết: “Tôi ở Bình Phước, về đây lúc 9h mà thấy xe rất đông, phải chờ không biết bao giờ mới đến lượt mình. Tình hình này thấy ở đâu cũng khó khăn hết”.

Ô tô xếp hàng chờ đăng kiểm ở Đăk Nông

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông, tình trạng xe ùn ứ đã xảy ra 2 tuần gần đây, lượng phương tiện tăng đột biến gấp 3 lần so với trước đó. Ông Nguyễn Xuân Diện, Giám đốc Công ty cho biết, để đáp ứng nhu cầu, dây chuyền đăng kiểm hoạt động hết công suất, các nhân viên cũng làm thêm ngoài giờ 2 tiếng mỗi ngày và làm cả ngày nghỉ cuối tuần. Mặc dù vậy, hầu hết các phương tiện vẫn phải chờ từ 3 - 4 giờ đồng hồ mới được kiểm định, có trường hợp phải chờ từ sáng đến chiều.

“Phương tiện đến kiểm định rất đông, lượng xe tăng cao, chúng tôi khuyến cáo chủ phương tiện trước khi đến cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe mình, khi mà xe đảm bảo an toàn thì vào kiểm định chỉ cần một lần là đạt tiêu chuẩn”, ông Nguyễn Xuân Diện nói.

Rất nhiều phương tiện từ các tỉnh lân cận đổ về Đăk Nông đăng kiểm gây nên tình trạng quá tải

Cũng theo lãnh đạo trung tâm đăng kiểm Đắk Nông, nguyên nhân xảy ra tình trạng xe ùn ứ không phải do siết chặt công tác kiểm định mà có lý do khách quan, một phần vì cuối năm lượt phương tiện đến kỳ đăng kiểm tăng cao, một phần do phương tiện ở các tỉnh phía Nam dồn về khi nhiều Trung tâm đăng kiểm tại TP. HCM bị tạm dừng hoạt động. Hiện, Cục đăng kiểm Việt Nam và Bộ GTVT đã có chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến đăng kiểm. Các trung tâm đăng kiểm cũng khuyến cáo chủ phương tiện nên chủ động sửa chữa, bảo dưỡng xe để khi đi kiểm định tránh tình trạng phải chờ đợi, xếp hàng nhiều lần gây mất thời gian và công sức./.