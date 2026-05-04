Phấn đấu đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Chiều 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, thông tin về dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, đây là những dự án có quy mô là rất lớn và rất hiện đại. Mỗi dự án khoảng 5.000 tỷ đồng, diện tích phê duyệt là khoảng 138.000 mét vuông.

Trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34 về cơ chế xử lý các tồn tại của dự án. Tuy nhiên, khi triển khai thi công và hoàn thiện công trình trên thực tế, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp cần tiếp tục xử lý, đặc biệt là các vướng mắc về kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, hai Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình đang được đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục còn lại, sau khi cơ bản tháo gỡ vướng mắc.

Theo lãnh đạo đại diện Bộ Y tế, một trong những khó khăn lớn là việc lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán cho các công việc đã thực hiện từ giai đoạn 2018-2019, thay vì dự toán tại thời điểm hiện nay, khiến quá trình xử lý rất phức tạp. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh thiết kế bệnh viện kéo theo hàng loạt thay đổi ở các hạng mục như phòng cháy, chữa cháy; cấp, thoát nước; cũng như các thủ tục liên quan đến cấp phép môi trường.

Đối với trang thiết bị y tế, dự án được phê duyệt từ giai đoạn 2014-2015 nên không thể áp dụng danh mục thiết bị như trước đây, buộc phải điều chỉnh toàn bộ theo tiêu chuẩn hiện đại tại thời điểm hiện nay. Đồng thời, quy trình mua sắm thiết bị y tế phải thực hiện đầy đủ theo quy định, làm tăng thêm độ phức tạp trong triển khai. Ngoài những vướng mắc lớn, còn nhiều vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thời gian qua, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành và đơn vị liên quan đã nỗ lực tháo gỡ các khó khăn. Đến nay, về cơ bản các vướng mắc đã được xử lý, chỉ còn một số hạng mục đang tiếp tục hoàn thiện, chủ yếu là các nội dung điều chỉnh, bổ sung về phòng cháy, chữa cháy; hoàn thiện hệ thống thoát nước thải, xử lý môi trường, cũng như khắc phục khó khăn về tài chính.

Về tài chính, ông Lê Đức Luận cho biết: "Các nhà thầu gặp khó khăn do không vay được vốn ngân hàng, khi các tổ chức tín dụng chưa phê duyệt khoản vay cho hai dự án này. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan, với mục tiêu đưa hai bệnh viện vào sử dụng trong quý II/2026".

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, Bộ Y tế cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc xử lý các vướng mắc liên quan đến thẩm tra, phê duyệt dự toán các gói thầu. Đến nay, công tác này cơ bản được thực hiện thuận lợi. Đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn dang dở như phòng cháy, chữa cháy; xử lý nước thải, rác thải; hoàn tất các thủ tục để được cấp phép về phòng cháy, chữa cháy và môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo ban quản lý dự án áp dụng các cơ chế thuận lợi nhằm hỗ trợ nhà thầu về tài chính. Hiện nay, nhà thầu có thể được tạm thanh toán tới 90% khối lượng thực hiện. Đối với các hạng mục phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung phụ lục hợp đồng, mức tạm ứng cũng được nâng lên, từ 30% theo quy định lên tới 50% theo thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu có nguồn lực tiếp tục thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ.