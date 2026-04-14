Phấn đấu đưa cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo vào khai thác trong quý II/2027

Ngày 14/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tiến độ triển khai hai dự án giao thông trọng điểm: cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Hồng Hà.

Đây là hai công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Thủ đô, góp phần giảm tải áp lực qua sông Hồng, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo động lực tăng trưởng cho khu vực hai bên bờ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng (thứ tư, từ trái sang) kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu.

Đa số người dân đồng thuận di dời bàn giao mặt bằng

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án đến nay đã đạt khoảng 95%, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, thực tế triển khai cho thấy mỗi hộ dân có hoàn cảnh, nguyện vọng khác nhau, do đó địa phương đã chủ động tổ chức đối thoại trực tiếp, giải quyết các kiến nghị trong phạm vi chính sách; đồng thời tổng hợp các nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo Thành phố xem xét, tháo gỡ kịp thời.

Địa phương cam kết hoàn thành các hạng mục trọng điểm theo tiến độ trước ngày 15/4 và phấn đấu xử lý dứt điểm các nội dung còn lại chậm nhất trước ngày 30/4; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy, đa số người dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương, nhiều hộ chủ động di dời trước, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai dự án. Đây là yếu tố then chốt giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (dự án thành phần 2) có chiều dài khoảng 5,15km, tổng mức đầu tư hơn 15.498 tỷ đồng. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt gần 80% tổng diện tích; riêng tại phường Hồng Hà đạt trên 63%. Toàn tuyến đã bố trí 14 mũi thi công, gồm các hạng mục cầu chính dây văng, cầu đúc hẫng, cầu dẫn, hầm và hạ tầng kỹ thuật.

Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình thu hồi đất, bố trí tái định cư phục vụ các dự án.

Một số hạng mục quan trọng như cọc khoan nhồi trụ chính, hầm chui và nút giao Nghi Tàm đang được triển khai đồng bộ. Dự án phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2027, với điều kiện các địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, quy mô đầu tư gồm nhiều dự án thành phần, trong đó cầu chính có chiều dài khoảng 4,18km, kết cấu vòm thép hiện đại, bảo đảm 6 làn xe cơ giới cùng các làn dành cho xe đạp và người đi bộ.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Công tác giải phóng mặt bằng đang được thực hiện tại nhiều phường, với tổng diện tích thu hồi khoảng 30,95ha.

Về thi công, nhà đầu tư đã triển khai nhiều mũi thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ, cầu dẫn và các hạng mục phụ trợ. Tiến độ tổng thể cũng được xác định hoàn thành trong quý II/2027, phục vụ các sự kiện lớn của quốc gia.

Tuy nhiên, cả hai dự án hiện vẫn gặp một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến bàn giao mặt bằng chưa đồng bộ, di chuyển hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi và các yếu tố liên quan đến đất quốc phòng, hệ thống điện…

Nhà đầu tư sẵn sàng, cam kết thi công ngay khi có mặt bằng

Ông Nguyễn Nam Thùy, Trưởng Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư đã cơ bản sẵn sàng tiếp nhận mặt bằng để triển khai thi công.

Theo ông Thùy, vị trí đường găng quan trọng nhất là trụ TC1 đang được địa phương tích cực vận động người dân bàn giao mặt bằng. Khi hoàn thành hạng mục này, toàn bộ tiến độ cầu chính sẽ được "giải phóng", tạo điều kiện để thi công đồng loạt.

Nhà đầu tư đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực; ngay sau khi nhận mặt bằng sẽ triển khai thi công ngay, bảo đảm tiến độ vượt lũ và mục tiêu hoàn thành cầu chính vào quý II/2027.

Đồng thời, đơn vị thi công cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch, phương án kỹ thuật phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng thực tế, bảo đảm không làm gián đoạn tổng tiến độ dự án.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu trong việc triển khai hai dự án trọng điểm.

Ông Vũ Đại Thằng nhấn mạnh, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là công trình giao thông mà còn có vai trò chiến lược trong việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung công việc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng - yếu tố quyết định tiến độ toàn dự án.

Trong đó, chính quyền địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đến đâu phải sạch đến đó; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực ủng hộ chủ trương của Thành phố và Nhà nước.

Ông Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình thu hồi đất, bố trí tái định cư; kịp thời giải quyết các kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng, đồng thời yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, cùng các chủ đầu tư, nhà thầu phải nỗ lực cao nhất để bảo đảm tiến độ hai dự án.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành đúng cam kết; các vướng mắc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, đất quốc phòng, hệ thống điện phải được xử lý khẩn trương, không để kéo dài.

Mục tiêu xuyên suốt là đưa cả hai dự án vào khai thác trong quý II/2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.