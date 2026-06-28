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VOV.VN - Một đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, hành hung mẹ chồng già yếu, không còn khả năng phản kháng, khiến nhiều người phẫn nộ
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_phan_no_canh_con_dau_danh_chui_me_chong_gia_yeu_o_quang_ninh.m3u8
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Phẫn nộ cảnh con dâu đánh, chửi mẹ chồng già yếu ở Quảng Ninh
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2026-06/tiktok_phan_no_canh_con_dau_danh_chui_me_chong_gia_yeu_o_quang_ninh.m3u8
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