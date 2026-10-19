English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phạt 1,5 triệu đồng người đàn ông ở Nghệ An vứt rác ra lòng đường

Thứ Hai, 11:06, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người đàn ông trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng vì vứt thùng carton chứa rác thải sinh hoạt ra lòng đường 72m.

 

Ngày 19/10, Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã xác minh, lập biên bản xử lý trường hợp người đàn ông vứt rác không đúng quy định trên địa bàn.

phat 1,5 trieu dong nguoi dan ong o nghe an vut rac ra long duong hinh anh 1
Công an phường Vinh Hưng làm việc với anh N.T.T. (Ảnh: Công an phường Vinh Hưng).

Trước đó, ngày 18/10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội và từ người dân về việc một người đàn ông vứt rác tại lòng đường 72m, Công an phường Vinh Hưng đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người vi phạm là anh N.T.T. (SN 1981), trú tại phường Vinh Hưng.

Làm việc với cơ quan công an, anh T. trình bày, khoảng 9h ngày 17/10, sau khi dọn dẹp nhà cửa, anh gom rác thải sinh hoạt vào thùng carton, đưa lên ô tô để mang đi vứt. Khi di chuyển trên đường 72m, đoạn qua khối 9 Hưng Đông, phường Vinh Hưng, thấy ven đường có một số rác thải nên anh dừng xe, đặt thùng carton chứa rác của gia đình xuống lòng đường.

phat 1,5 trieu dong nguoi dan ong o nghe an vut rac ra long duong hinh anh 2
Anh N.T.T. đang thực hiện hành vi vứt rác sai quy định.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi vi phạm thuộc khung phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Anh T. bị xử phạt 1,5 triệu đồng.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở và lập biên bản xử lý, anh T. chấp hành quyết định xử lý, đồng thời cam kết không tái phạm.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Rác thải vứt la liệt, bốc mùi hôi thối gần khu đông dân cư ở Hoàng Liệt
Rác thải vứt la liệt, bốc mùi hôi thối gần khu đông dân cư ở Hoàng Liệt

VOV.VN - Những đống rác thải lớn nằm la liệt, bốc mùi hôi thối, sát khu dân cư đông đúc tại phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng lớn đến môi trường.

Rác thải vứt la liệt, bốc mùi hôi thối gần khu đông dân cư ở Hoàng Liệt

Rác thải vứt la liệt, bốc mùi hôi thối gần khu đông dân cư ở Hoàng Liệt

VOV.VN - Những đống rác thải lớn nằm la liệt, bốc mùi hôi thối, sát khu dân cư đông đúc tại phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng lớn đến môi trường.

Taylor Swift bị phạt hàng nghìn USD vì vứt rác trước nhà
Taylor Swift bị phạt hàng nghìn USD vì vứt rác trước nhà

VOV.VN - Chủ nhân bản hit "Blank Space" đã nhiều lần bị phạt tiền vì hành vi vứt rác bừa bãi trước nhà.

Taylor Swift bị phạt hàng nghìn USD vì vứt rác trước nhà

Taylor Swift bị phạt hàng nghìn USD vì vứt rác trước nhà

VOV.VN - Chủ nhân bản hit "Blank Space" đã nhiều lần bị phạt tiền vì hành vi vứt rác bừa bãi trước nhà.

Nhét chữ vào mồm và thói vứt rác bừa bãi trước cửa nhà người khác
Nhét chữ vào mồm và thói vứt rác bừa bãi trước cửa nhà người khác

VOV.VN - Đưa thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, nhét chữ vào mồm người khác, đó là thói xấu được ví như tệ vứt rác sang cửa nhà hàng xóm. Mỗi người cần phải chịu trách nhiệm với lời nói, chữ viết của chính mình.

Nhét chữ vào mồm và thói vứt rác bừa bãi trước cửa nhà người khác

Nhét chữ vào mồm và thói vứt rác bừa bãi trước cửa nhà người khác

VOV.VN - Đưa thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, nhét chữ vào mồm người khác, đó là thói xấu được ví như tệ vứt rác sang cửa nhà hàng xóm. Mỗi người cần phải chịu trách nhiệm với lời nói, chữ viết của chính mình.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục