Phạt 1,5 triệu đồng người đàn ông ở Nghệ An vứt rác ra lòng đường

Ngày 19/10, Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã xác minh, lập biên bản xử lý trường hợp người đàn ông vứt rác không đúng quy định trên địa bàn.

Công an phường Vinh Hưng làm việc với anh N.T.T. (Ảnh: Công an phường Vinh Hưng).

Trước đó, ngày 18/10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội và từ người dân về việc một người đàn ông vứt rác tại lòng đường 72m, Công an phường Vinh Hưng đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người vi phạm là anh N.T.T. (SN 1981), trú tại phường Vinh Hưng.

Làm việc với cơ quan công an, anh T. trình bày, khoảng 9h ngày 17/10, sau khi dọn dẹp nhà cửa, anh gom rác thải sinh hoạt vào thùng carton, đưa lên ô tô để mang đi vứt. Khi di chuyển trên đường 72m, đoạn qua khối 9 Hưng Đông, phường Vinh Hưng, thấy ven đường có một số rác thải nên anh dừng xe, đặt thùng carton chứa rác của gia đình xuống lòng đường.

Anh N.T.T. đang thực hiện hành vi vứt rác sai quy định.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi vi phạm thuộc khung phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Anh T. bị xử phạt 1,5 triệu đồng.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở và lập biên bản xử lý, anh T. chấp hành quyết định xử lý, đồng thời cam kết không tái phạm.