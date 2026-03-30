Phật giáo TP.HCM hướng tới Đại hội lần I với nhiều dấu ấn nổi bật

Ngày 30/3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức họp báo công bố Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, dự kiến có khoảng 600 đại biểu chính thức tham dự, diễn ra trong hai ngày 4 và 5/4 tại hội trường Việt Nam Quốc Tự.

Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết, cơ cấu nhân sự dự kiến của Đại hội được phân bổ theo tỷ lệ: TP.HCM (cũ) 50%, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) 35% và Bình Dương (cũ) 15%.

Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Đại hội lần này được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn là đại hội điểm, làm mẫu cho 33 tỉnh, thành phố còn lại. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo TP.HCM trong nhiệm kỳ mới.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tuân thủ các quy định về công tác nhân sự, đồng thời thực hiện sắp xếp, sáp nhập các ban theo định hướng tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Đại hội lần này được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn là đại hội điểm

Cũng tại họp báo, Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Phật giáo TP.HCM cùng tăng ni, tự viện trên địa bàn đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội thông qua nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân vượt qua thiên tai, với tổng kinh phí hơn 4.117 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội sẽ được tổ chức như, trong đó có triển lãm ảnh 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội, nhiều hoạt động chào mừng sẽ được tổ chức như: Triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội (7/11/1981 – 7/11/2026) tại Việt Nam Quốc Tự; dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TP.HCM, Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức; cùng các hoạt động tri ân tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ban Trị sự khuyến khích các tự viện treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo và tổ chức các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công, cũng như hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.