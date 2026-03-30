中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phật giáo TP.HCM hướng tới Đại hội lần I với nhiều dấu ấn nổi bật

Thứ Hai, 17:19, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được chọn làm đại hội điểm của cả nước, dự kiến quy tụ 600 đại biểu. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước kiện toàn tổ chức mà còn ghi nhận dấu ấn an sinh xã hội với tổng nguồn lực hơn 4.117 tỷ đồng.

Ngày 30/3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức họp báo công bố Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

phat giao tp.hcm huong toi Dai hoi lan i voi nhieu dau an noi bat hinh anh 1
Quang cảnh họp báo

Đại hội với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, dự kiến có khoảng 600 đại biểu chính thức tham dự, diễn ra trong hai ngày 4 và 5/4 tại hội trường Việt Nam Quốc Tự.

Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết, cơ cấu nhân sự dự kiến của Đại hội được phân bổ theo tỷ lệ: TP.HCM (cũ) 50%, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) 35% và Bình Dương (cũ) 15%.

phat giao tp.hcm huong toi Dai hoi lan i voi nhieu dau an noi bat hinh anh 2
Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Đại hội lần này được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn là đại hội điểm, làm mẫu cho 33 tỉnh, thành phố còn lại. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo TP.HCM trong nhiệm kỳ mới.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tuân thủ các quy định về công tác nhân sự, đồng thời thực hiện sắp xếp, sáp nhập các ban theo định hướng tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

phat giao tp.hcm huong toi Dai hoi lan i voi nhieu dau an noi bat hinh anh 3
Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Đại hội lần này được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn là đại hội điểm

Cũng tại họp báo, Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Phật giáo TP.HCM cùng tăng ni, tự viện trên địa bàn đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội thông qua nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân vượt qua thiên tai, với tổng kinh phí hơn 4.117 tỷ đồng.

phat giao tp.hcm huong toi Dai hoi lan i voi nhieu dau an noi bat hinh anh 4
Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội sẽ được tổ chức như, trong đó có triển lãm ảnh 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội, nhiều hoạt động chào mừng sẽ được tổ chức như: Triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội (7/11/1981 – 7/11/2026) tại Việt Nam Quốc Tự; dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TP.HCM, Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức; cùng các hoạt động tri ân tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ban Trị sự khuyến khích các tự viện treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo và tổ chức các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công, cũng như hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
Tag: Giáo hội Phật giáo Đại hội tăng ni tự viện
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu lần thứ 2 tại Ấn Độ
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu lần thứ 2 tại Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 24/1, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu lần thứ 2 khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Sự kiện do Liên đoàn Phật giáo Quốc tế phối hợp Bộ Văn hóa Ấn Độ tổ chức, diễn ra trong hai ngày 24 - 25/1.

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu lần thứ 2 tại Ấn Độ

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu lần thứ 2 tại Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 24/1, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu lần thứ 2 khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Sự kiện do Liên đoàn Phật giáo Quốc tế phối hợp Bộ Văn hóa Ấn Độ tổ chức, diễn ra trong hai ngày 24 - 25/1.

Đồng bào Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc
Đồng bào Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc

VOV.VN -  Cùng với các tầng lớp nhân dân trong cả nước, hiện nay các Tăng, Ni, Phật tử ở tỉnh Đồng Tháp rất quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng sắp diễn ra và đặt niềm tin, ước vọng trong nhiệm kỳ tới của Đảng sẽ đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Đồng bào Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc

Đồng bào Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc

VOV.VN -  Cùng với các tầng lớp nhân dân trong cả nước, hiện nay các Tăng, Ni, Phật tử ở tỉnh Đồng Tháp rất quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng sắp diễn ra và đặt niềm tin, ước vọng trong nhiệm kỳ tới của Đảng sẽ đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Thăm ngôi chùa 800 năm tuổi từng là trung tâm Phật giáo lớn thời Trần
Thăm ngôi chùa 800 năm tuổi từng là trung tâm Phật giáo lớn thời Trần

VOV.VN - Tọa lạc tại thôn Tức Mặc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, chùa Phổ Minh (chùa Tháp) từng là trung tâm Phật giáo lớn thời Trần. Trải nhiều lần tu bổ, ngôi chùa vẫn giữ nét cổ kính độc đáo với sân chùa, tháp, cột kinh đến cổng Tam quan... in đậm dấu ấn văn hóa, tín ngưỡng của thời kỳ vàng son trong lịch sử.

Thăm ngôi chùa 800 năm tuổi từng là trung tâm Phật giáo lớn thời Trần

Thăm ngôi chùa 800 năm tuổi từng là trung tâm Phật giáo lớn thời Trần

VOV.VN - Tọa lạc tại thôn Tức Mặc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, chùa Phổ Minh (chùa Tháp) từng là trung tâm Phật giáo lớn thời Trần. Trải nhiều lần tu bổ, ngôi chùa vẫn giữ nét cổ kính độc đáo với sân chùa, tháp, cột kinh đến cổng Tam quan... in đậm dấu ấn văn hóa, tín ngưỡng của thời kỳ vàng son trong lịch sử.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục